Udine, via i parcheggi per lasciar spazio alla nuova ciclabile

Udine, la nuova pista ciclabile sarà contromano.

Prosegue a Udine il piano di riqualificazione della viabilità urbana, con interventi mirati a migliorare la mobilità e la sicurezza stradale. Nei prossimi giorni, largo del Teatro, via Piave, via Treppo, via Caneva, via Trento e viale XXIII Marzo vedranno il rifacimento della segnaletica stradale, chiara e uniforme, sulle strade recentemente asfaltate. Durante i lavori non sono previste chiusure, ma possibili rallentamenti nei tratti interessati.

L’intervento più significativo riguarda via Caneva, dove verrà realizzato il nuovo collegamento ciclabile diretto tra la pista di viale Trieste e via Treppo, grazie all’introduzione di una corsia ciclabile contromano. La nuova infrastruttura consentirà la continuità del percorso ciclabile, come previsto dal biciplan comunale, creando così un collegamento completo tra il ring cittadino e il centro storico.

La realizzazione della corsia ciclabile comporterà la ricollocazione degli stalli di sosta attualmente presenti lungo via Caneva, che verranno riposizionati in aree limitrofe: via Caneva, via Trento e via Bersaglio. Inoltre, una volta conclusi – nelle prossime settimane – i lavori in corso in via Bersaglio per la ricostruzione dei marciapiedi, nell’area i posti auto saranno incrementati di 12 stalli, così da garantire allo stesso tempo un’offerta di sosta equilibrata, e allo stesso tempo una maggior qualità e disponibilità degli spostamenti.

“Questi interventi rappresentano un ulteriore passo nel miglioramento della sicurezza stradale e nella promozione di modalità di spostamento sostenibili – ha commentato l’assessore alla viabilità, Ivano Marchiol -, in linea con la visione di una città sempre più accessibile e attenta ai bisogni di tutti gli utenti della strada”.