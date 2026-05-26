Il Friuli Venezia Giulia ospiterà i Campionati Nazionali Universitari.

I Campionati Nazionali Universitari (CNU) del 2027 si svolgeranno in Friuli Venezia Giulia grazie al progetto congiunto presentato dai Centri Universitari Sportivi (CUS) di Trieste e di Udine. L’assegnazione è stata deliberata dal Consiglio Federale della FederCUSI – Federazione Italiana dello Sport Universitario – al termine di un iter di valutazione che vedeva la candidatura dei CUS della nostra regione in competizione con quella del CUS Torino. Il progetto dei CUS di Trieste e di Udine nasce dalla collaborazione del CONI regionale e delle Università di Trieste e di Udine ed ha avuto il forte sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia.

I primi passi verso il 2027

I Campionati si svolgeranno tra la tarda primavera e l’inizio dell’estate del prossimo anno. Il centro della manifestazione sarà il Bella Italia Efa Village di Lignano Sabbiadoro (Udine). Si tratta di una delle strutture ricettive sportive più importanti del Nord-Est. È stata scelta dai due CUS per la comprovata esperienza nell’ospitare eventi con migliaia di partecipanti, in questo caso studenti-atleti, staff tecnici ed accompagnatori.



Le diverse discipline in programma si svolgeranno negli impianti di Lignano Sabbiadoro, Trieste, Udine e in altre località della regione, individuate in base alle esigenze di ciascuno sport. Al riguardo fondamentale sarà il contributo che gli enti locali, le associazioni e i referenti del movimento sportivo regionale potranno fornire a supporto della manifestazione.

Sport, territorio e inclusione

I campionati proporranno un ventaglio particolarmente ricco di sport integrativi in aggiunta alle discipline obbligatorie. L’obiettivo è valorizzare le specificità del territorio e la vocazione sportiva della regione proponendo, per la prima volta nell’ambito dei CNU, anche alcune competizioni dedicate alle discipline paralimpiche.



La volontà degli organizzatori è, infatti, quella di proporre dei Campionati Nazionali Universitari inclusivi e aperti a tutte le studentesse e a tutti gli studenti universitari italiani.

I commenti

“L’assegnazione dei Campionati Nazionali Universitari 2027 al Friuli Venezia Giulia – dichiara il governatore della Regione, Massimiliano Fedriga – è un risultato di grande valore e motivo di orgoglio per l’intera regione. Ospitare una manifestazione di questa portata, che avrà nel Bella Italia Efa Village di Lignano Sabbiadoro il proprio centro organizzativo, conferma la qualità delle nostre strutture e la capacità del territorio di saper fare sistema. Un ringraziamento va ai Centri universitari sportivi delle Università di Trieste e Udine e al Coni Friuli Venezia Giulia per il lavoro svolto insieme con impegno, passione, competenza e visione. I Campionati rappresenteranno una grande occasione di promozione dell’intero territorio del Friuli Venezia Giulia e dei valori dello sport, dell’inclusione e della partecipazione giovanile“.

“Si tratta di un risultato storico per il nostro territorio e per il movimento sportivo universitario regionale – spiega Michele Pipan, presidente del CUS Trieste –. I Campionati Nazionali Universitari 2027 saranno una grande festa dello sport, ma anche un’occasione per mostrare la qualità dei nostri atenei, della nostra Regione e di un sistema sportivo capace di fare squadra”.



“Trieste e Udine si presentano insieme a un appuntamento di portata nazionale – sottolinea il presidente del CUS Udine, Gian Luca Bianchi – grazie a una rete istituzionale e tecnica ampia, che ha permesso di costruire una proposta solida sotto il profilo organizzativo, sportivo e logistico. La collaborazione tra CUS, Università e istituzioni è la chiave di un progetto che vuole lasciare un’eredità duratura allo sport universitario e a tutto il territorio regionale”.



“I Campionati Nazionali Universitari rappresentano molto più di una competizione sportiva: sono delle occasioni uniche ed irripetibili per mettere in relazione studenti, Atenei, territori e istituzioni nel segno della condivisione, dell’inclusione e della crescita comune – dichiara la rettrice dell’Università di Trieste, Donata Vianelli –. L’Università di Trieste ha creduto fin dall’inizio nel valore di una candidatura costruita insieme a Udine, perché il dialogo e la collaborazione tra realtà diverse sono parte integrante della nostra identità. Questo appuntamento sarà un’occasione straordinaria per valorizzare il Friuli Venezia Giulia dentro e fuori il mondo universitario”.



“Uniti si vince. Ne è dimostrazione l’assegnazione dei campionati nazionali universitari del prossimo anno ai centri universitari sportivi di Trieste e Udine, ossia al territorio del Friuli Venezia Giulia – sottolinea il rettore dell’Università di Udine, Angelo Montanari –. Sport e studio universitario devono diventare un binomio sempre più stretto per i nostri studenti perché la loro combinazione consente di migliorare le performance di entrambi e promuove una vita più sana e consapevole. Con le elevate qualità dimostrate nello studio e nello sport dagli studenti degli atenei regionali, il Friuli Venezia Giulia può ambire a diventare un punto di riferimento nazionale, proprio a partire dai campionati del 2027″.



“Il Friuli Venezia Giulia si dimostra, ancora una volta, una vera e propria casa dello sport – afferma il presidente del CONI FVG, Andrea Marcon –. Poter ospitare una manifestazione di questa portata, unendo le capacità organizzative dei due nostri atenei più importanti, è un palese riconoscimento delle qualità del nostro territorio e la chiara dimostrazione dell’attenzione e della cura che lo sport regionale riserva ai grandi eventi sportivi. Complimenti ai CUS di Trieste e di Udine per essersi aggiudicati questo appuntamento. Anche in questa occasione, il Friuli Venezia Giulia, caratterizzato da splendide diversità locali che sanno fondersi insieme facendo squadra, sprigiona una forza straordinaria, vincente ed esplosiva”.