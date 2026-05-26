La spiaggia GIT di Grado si presenta all’estate con un volto rinnovato. Sono 1.200 i nuovi ombrelloni e 2.000 i nuovi lettini installati sull’arenile grazie a un investimento complessivo di 600mila euro, nell’ambito del percorso di riqualificazione avviato negli ultimi anni.



L’intervento completa gli investimenti già realizzati nel 2024 e nel 2025 e consente oggi alla spiaggia di offrire ai turisti e agli ospiti un’immagine completamente rinnovata, con attrezzature moderne e pensate per migliorare l’esperienza di chi sceglie Grado per le proprie vacanze.

Una spiaggia più moderna e accogliente

L’obiettivo dell’investimento è rendere la spiaggia sempre più funzionale, confortevole e curata dal punto di vista estetico. I nuovi ombrelloni e lettini contribuiscono infatti a rafforzare l’identità di uno dei luoghi simbolo dell’estate in Friuli Venezia Giulia, frequentato ogni anno da migliaia di turisti.



Il rinnovo delle attrezzature si inserisce in un progetto più ampio, volto a valorizzare l’arenile e a offrire servizi sempre più in linea con le esigenze dei visitatori, puntando su comfort, praticità e qualità dell’accoglienza.

Le nuove divise firmate “Io sono Friuli Venezia Giulia”

Il restyling non riguarda soltanto l’arredo della spiaggia. Da quest’anno anche le divise del personale GIT saranno firmate “Io sono Friuli Venezia Giulia”, rafforzando così il legame tra la spiaggia di Grado e il brand turistico regionale.



La nuova identità visiva accompagnerà l’intera organizzazione della spiaggia: dai bagnini di terra e di salvataggio ai capi spiaggia, dal personale addetto ai controlli degli ingressi ai baristi e camerieri, fino agli addetti alle pulizie e allo staff tecnico.

Merchandising ufficiale nel negozio GIT

Tra le novità della stagione c’è anche il merchandising ufficiale “Io sono Friuli Venezia Giulia”, disponibile nel negozio GIT all’ingresso principale della spiaggia.



Turisti e visitatori potranno trovare abbigliamento, gadget e una linea beachwear pensata per il mare e il tempo libero. L’iniziativa punta a rendere l’esperienza in spiaggia ancora più riconoscibile e coordinata, rafforzando l’immagine di Grado come destinazione turistica legata al territorio regionale.

Arriva il servizio BRICK per le power bank

Novità anche sul fronte dei servizi. Da questa estate sarà disponibile il servizio BRICK per il noleggio di power bank, pensato per chi trascorre la giornata in spiaggia e ha bisogno di ricaricare smartphone o dispositivi elettronici.



Le stazioni saranno presenti nei principali punti della spiaggia GIT: ingresso principale, ingresso terme, parco acquatico, bar numero 1 e bar Antiche Terme. I visitatori potranno noleggiare una batteria portatile, utilizzarla liberamente durante la giornata e restituirla in qualsiasi stazione della rete.