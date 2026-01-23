Cantami d’amore: un viaggio nei grandi testi della letteratura con Edoardo Prati

Le più belle pagine della letteratura classica, ma anche della filosofia, della storia, dell’arte e della musica, tornano a vivere sul palco grazie alla voce di Edoardo Prati, ventunenne riminese che ha trasformato la sua passione per le parole in un percorso artistico capace di muoversi dai social al teatro. Con il suo primo spettacolo, Cantami d’amore, Prati costruisce un racconto che attraversa i testi con cui i grandi della letteratura hanno scelto di narrare il sentimento universale per eccellenza: l’amore.

Da Tasso a Boccaccio, da Dante a Petrarca, da Cavalcanti a Frida Kahlo, da Roma all’antica Grecia fino ai grandi pensatori moderni, lo spettacolo proposto nel circuito ERT – Ente Regionale Teatrale del FVG, si configura come un viaggio autentico, condotto con naturalezza e freschezza. Al centro della scena ci sono le parole: elementi chiave che invitano il pubblico alla riflessione, proprio come fa Prati stesso, che si pone in scena come un attento investigatore.

Sono parole che prendono corpo sul palcoscenico e si colorano sul palco, dal rosso sanguigno al blu stellato della notte. Parole nate in epoche talvolta lontane, ma oggi più attuali che mai, capaci di ricordarci che appartengono a tutti e parlano a tutti.

Cantami d’amore è un one man show che non ha bisogno di manierismi né di coreografie sensazionali: vive di parole, di domande e di risposte spesso interiori, di pensieri che nei secoli hanno animato chi l’amore lo ha vissuto e continua a viverlo. È qui che emerge il vero valore dello spettacolo: la consapevolezza di non essere mai soli, di far parte di un mosaico collettivo in cui la letteratura diventa strumento di unione e appartenenza.

Il pubblico si inserisce così, in modo naturale, in questo puzzle esteso e secolare, in cui è possibile riconoscere l’ingovernabilità e le contraddizioni proprie dei sentimenti, come lo stesso Prati racconta: “Dopotutto l’amore è la cosa meno fascista che esista. L’amore è la cosa più politica”.

Per conoscere le prossime date dello spettacolo e il calendario completo del circuito ERT FVG, visita il sito ufficiale dell’ente: https://ertfvg.it/