“Architettura del ’900”: al via le visite guidate alla mostra a Palazzo Fantoni

Partono le visite guidate alla mostra Architettura del ’900 a Gemona del Friuli.

La mostra Architettura del ’900 a Gemona del Friuli, realizzata in collaborazione con la Fantoni SPA e sostenuta dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, dalla Fondazione Friuli e dall’Università della Terza Età del Gemonese, si arricchisce di una nuova opportunità di approfondimento: prenderà il via un ciclo di visite guidate aperte al pubblico presso Palazzo Fantoni.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di ampliare ulteriormente l’accessibilità e la fruizione del progetto espositivo, offrendo ai visitatori strumenti di lettura più approfonditi sui contenuti della mostra e sulle tematiche affrontate. Architettura del ’900 è infatti un percorso di conoscenza dedicato allo sviluppo dell’architettura del Novecento a Gemona e nell’area pedemontana friulana e si configura come un’occasione per comprendere le trasformazioni urbane e architettoniche che hanno segnato il territorio nel corso del secolo scorso, con particolare attenzione alle dinamiche del post-sisma e al processo di ricostruzione che ha contribuito a definire la Gemona di oggi.

Le visite.

Le visite guidate saranno condotte da Diana Barillari, curatrice del catalogo collegato alla mostra, e dall’architetto Gianpaolo Della Marina, appartenente al comitato scientifico del progetto, che metteranno a disposizione del pubblico le proprie competenze e conoscenze per accompagnare i partecipanti in un’esperienza di visita ancora più consapevole e approfondita.

“Con l’avvio delle visite guidate – commenta il vicesindaco e assessore alla cultura Flavia Virilli -, questa iniziativa compie un ulteriore passo nel suo percorso di apertura e condivisione con la comunità. La mostra nasce dalla volontà di mettere a disposizione dei cittadini e di chi visita Gemona uno strumento di lettura in grado di restituire, con maggiore profondità, le dinamiche del post-sisma che hanno orientato la ricostruzione e contribuito a definire la Gemona di oggi. È un passaggio essenziale – che ritengo doveroso ribadire – per accrescere la consapevolezza dei luoghi che abitiamo e, al tempo stesso, per allenare uno sguardo più lucido e responsabile sul futuro».

L’esposizione racconta edifici, progetti e contesti che hanno accompagnato i cambiamenti urbanistici e sociali del territorio nel Novecento, contribuendo a costruire un quadro di riferimento utile a leggere il presente e a interpretare, con maggiore profondità, l’identità urbana e culturale della comunità.

Visite guidate alla mostra “Architettura del ’900”

Sede: Palazzo Fantoni, Via Carlo Caneva n. 2 – Gemona del Friuli

Orario di inizio: dalle ore 10.30

Date:

• Sabato 24 e 31 gennaio

• Sabato 7, 14, 21 e 28 febbraio