Cassa Rurale Fvg celebra 130 anni di cooperazione

Centotrent’anni di presenza, relazioni e impegno condiviso con le comunità locali. È questo il traguardo che Cassa Rurale FVG si prepara a celebrare nel corso del 2026, annunciando il programma delle iniziative dedicate all’anniversario.

Le radici della banca affondano nel 1896, quando nell’Isontino nacquero le prime Casse Rurali, realtà cooperative pensate per sostenere famiglie e lavoratori in un contesto economico difficile. A Capriva fu don Luigi Faidutti a promuovere la prima esperienza come alternativa all’usura, seguito a Fiumicello da don Adamo Zanetti e ad Aiello da don Carlo Stacul.

Nello stesso anno venne fondata anche la Cassa Rurale di Turriaco, destinata a diventare uno dei punti di riferimento del movimento cooperativo locale. Nel corso di oltre un secolo queste istituzioni hanno attraversato guerre, crisi economiche e profondi cambiamenti sociali, mantenendo saldo il proprio ruolo di sostegno alle comunità e trasformandosi progressivamente nelle moderne banche di credito cooperativo.

Dall’incontro di queste storie nasce l’attuale Cassa Rurale FVG. Le fusioni tra Lucinico, Farra e Capriva nel 1973 e la successiva unione nel 2017 tra la Cassa Rurale ed Artigiana di Lucinico, Farra e Capriva e la BCC di Fiumicello e Aiello, insieme all’ingresso di Turriaco nel 2021, hanno dato vita a una realtà unitaria, solida e radicata, capace di coniugare tradizione e innovazione.

“In oltre un secolo di attività il contesto economico e sociale è profondamente cambiato”, spiega il presidente Tiziano Portelli. “Ciò che non è cambiato è la convinzione che il credito debba generare valore per la comunità“.

Il percorso di crescita della banca si inserisce nell’evoluzione del Credito Cooperativo italiano, culminata con la nascita del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, di cui Cassa Rurale FVG fa parte.

Le iniziative per i 130 anni di Cassa Rurale Fvg.

Le iniziative per il 130° anniversario si svilupperanno nel corso del 2026 coinvolgendo diversi centri del territorio, con incontri dedicati ai soci, appuntamenti culturali, progetti rivolti ai giovani e momenti di approfondimento sulla storia del credito cooperativo e sulle prospettive di sviluppo economico locale.

Il programma comprenderà anche l’inaugurazione di una nuova filiale e la riapertura di un’altra dopo la ristrutturazione, oltre a eventi celebrativi nei luoghi simbolo delle origini del credito cooperativo locale, come Capriva, Fiumicello e Turriaco.

Un percorso di iniziative pensato per ricordare la storia della Cassa, ma anche per rafforzare il ruolo del credito cooperativo nello sviluppo economico e sociale del Friuli-Venezia Giulia, all’interno del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca.