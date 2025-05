Cassa Rurale FVG investe nei giovani giornalisti: 25.000 euro per il Premio Leali Young

Un contributo concreto al futuro dell’informazione: Cassa Rurale FVG sosterrà con 25.000 euro in cinque anni il Premio Leali Young, riconoscimento rivolto ai giovani aspiranti giornalisti, assegnato nell’ambito dell’11.ma edizione del Festival del Giornalismo, in programma a Ronchi dei Legionari dal 10 al 15 giugno 2025.

Il premio, giunto alla quarta edizione, è intitolato alla memoria di Cristina Visintini, giornalista, vicepresidente dell’associazione Leali delle Notizie – promotrice del festival – e già membro del CdA della BCC di Turriaco (ora Cassa Rurale FVG), scomparsa prematuramente nel 2021. Cristina ha dedicato il suo impegno alla difesa dei diritti dei colleghi, con particolare attenzione ai più giovani.

“Il sostegno di Cassa Rurale FVG – ha dichiarato Luca Perrino, presidente di Leali delle Notizie – ci consente di valorizzare il talento dei giovani in una professione fondamentale per la democrazia. Ma ha anche un profondo valore simbolico: ricorda Cristina, che al nostro progetto ha dato tanto in termini di passione, competenza e responsabilità”.

“Con questa iniziativa – ha commentato Tiziano Portelli, presidente di Cassa Rurale FVG – rafforziamo il nostro impegno verso i giovani, sostenendo il valore della libertà di espressione, della responsabilità e della coesione sociale“.

“Cristina Visintini ha rappresentato un riferimento importante per la nostra banca – ha aggiunto il vicepresidente Roberto Tonca –. Questo premio è un modo per onorare la sua memoria e offrire un’opportunità concreta a chi vuole costruire un futuro nell’informazione“.

Il concorso, riservato a giovani tra i 18 e i 35 anni, quest’anno ha proposto il tema “Guerra e pace”. Nella sezione articoli ha vinto Enrico Rossi con Krajina, 1995–2025: la tempesta che non passa, mentre per la sezione multimediale si è imposta Lavinia Nocelli con Il limbo dei palestinesi nei campi profughi in Giordania. Entrambi riceveranno un premio da 2.500 euro, grazie al supporto quinquennale della banca, e saranno ospiti del Festival, collaborando con l’ufficio stampa.