Domenica ricca di eventi al Ribolla Gialla Wine Festival

Il programma di domenica 1 giugno al Ribolla Gialla Wine Festival.

Prosegue domenica 1 giugno – con la scrittrice Catena Fiorello Galeano, il barman internazionale Michele Piagno e i suoi cocktail dedicati alla città, le degustazioni Masterclass, concerti, mercatino e molto altro ancora – la terza edizione a San Vito al Tagliamento per il Ribolla Gialla Wine Festival.



Fino al 2 giugno oltre 40 appuntamenti insieme a 12 punti enogastronomici nel contesto del centro storico sanvitese. Il Ribolla Gialla Wine Festival è organizzato dal Comune di San Vito al Tagliamento – Assessorato alla Vitalità in collaborazione con Città del Vino Coordinamento FVG, Sorsi e Percorsi, Unidoc FVG, C’entro anch’io, Fondazione Pordenonelegge, Le Donne del Vino Delegazione FVG, Pro San Vito, Confcommercio – Ascom Pordenone.

Il programma di domenica 1 giugno.

Questo il programma di domenica 1 giugno. Innanzitutto grazie alla sinergia con Pordenonelegge il Festival incontra gli autori tra cucine, racconti, profumi, amori. Appuntamenti speciali, che accompagnano in un sorprendente viaggio attraverso i sapori, i profumi, le tradizioni che arrivano dalle tavole imbandite, dalla bellezza dei luoghi, dai ricordi e dalla magia del racconto. Si inizia con la scrittrice Catena Fiorello Galeano con il suo libro “Granita e baguette Una notte d’amore a Parigi al sapore di Sicilia” (Giunti) il 1 giugno alle 18 (presenta Valentina Gasparet) in piazza del Popolo.



Masterclass



Ci sono poi le Masterclass da non perdere. Si tratta di degustazioni con prenotazione consigliata su piattaforma Eventbrite. Pagamento in loco, presentarsi almeno 15 minuti prima dell’inizio. Costo: € 10,00 (per degustazione) – Informazioni: 328 3063390 (dal lunedì al venerdì, 10:00 – 12:00).



Domenica 1 giugno alle 11 in Sala Consiliare “Il vino che unisce i confini – Degustazione di Ribolla Gialla Italia-Slovenia” a cura dell’Associazione Le Donne del Vino FVG. Un percorso enologico raffinato che supera le barriere geografiche insieme alla complessità e l’armonia della Ribolla Gialla. Un’esperienza guidata dall’esperienza, passione e professionalità delle Donne del Vino FVG.



Domenica 1 giugno 15:00 in Palazzo Altan “Essenza di Ribolla – Un’esperienza sensoriale nel cuore del MUTAT”. Al Museo Tattile MUTAT di Palazzo Altan, un’esperienza sensoriale sulla Ribolla Gialla: percorso olfattivo con la sommelier Maria Teresa Gasparet, esplorazione tattile con i volontari MUTAT e degustazione di due calici. Evento in collaborazione con Polaris Amici del Libro Parlato.



Domenica 1 giugno alle 17:00 in Sala Consiliare “Ribolla a 360° – Sei Assaggi, Mille Emozioni!”



Un viaggio sorprendente con Maria Teresa Gasparet. Un incontro per scoprire la Ribolla Gialla in tutte le sue sfumature: sei degustazioni, dallo spumante vivace alla versione tradizionale, fino alla macerata, intensa e originale. Un’esperienza divertente e stimolante.



Degustazioni che vedono la collaborazione di Sorsi e Percorsi, Unidoc FVG, Assoenologi FVG, Go!2025, Le Donne del Vino FVG, Polaris Mutat.



Appuntamento con il barman Michele Piagno.



Domenica 1 giugno alle 19 nell’Enoteca Fvg sotto la Loggia comunale il barman sanvitese di fama internazionale Michele Piagno presenterà la sua arte liquida con “Ribolla in mix”. Accompagnerà gli avventori in un viaggio sensoriale tra sapori, profumi e suggestioni del territorio, con una drink list pensata solo per il Festival: Tagliamento Breeze, Porta San Vito, Borgo Antico.



Spettacoli



Per gli spettacoli domenica 1 giugno alle 21 in Piazza del Popolo “Beat Re_generation” concerto di Roby Serafin 50 anni di vita in musica – con il supporto de Gli Alisei.



Domenica 1 giugno alle 22 in Corte del Castello “Indie power”, il party indie più grande d’Italia. DJ set con ingresso libero.



E inoltre per i più piccoli domenica 1 giugno alle 16 in Auditorium Zotti spettacolo “Pippi Calzelunghe”, posto gratuito su prenotazione.



In parco Rota



Inoltre con la Pro Loco di San Vito dei momenti per piccoli e grandi in parco Rota. Domenica 1 giugno alle 9 Scodinzolando evento cinofilo, alle 10 animazione per bambini con Albicocca, alle 17.30 Glitter e tattoo bar, alle 19.30 musica con 432hz bar, cover anni 80/90/00.



Mercatino



Domenica 1 giugno tutto il giorno in via Manfrin e via Amalteo Mercatino dell’antiquariato e della creatività.



Mostre



Durante il Festival si possono visitare le mostre “Theatron” di Euro Rotelli nella chiesa di San Lorenzo, “Grande Patriarcato” del Gruppo Archeologico Aquileiese al Castello nel secondo piano.



Inoltre le mostre mercato di Viviano di Bella al Castello nel primo piano e Arkemia – Sculture illuminanti di Monica Fedeli nella Casa del Cappellano del Complesso dei Battuti.



Wine and food



Fulcro della manifestazione l’offerta enogastronomica con le casette in piazza del Popolo pronte a servire calici di Ribolla Gialla e altri vini insieme a gustosi stuzzichini. Saranno presenti Bar Moro e Cicchetti Avenue, Latteria di Visinale, Cantina Augusta, Bar Centrale Zoppola, Ai Tigli Savorgnano, Vini del Rizzo, Porta Antica e Trattoria Barbe Blas. Inoltre due cantine a cielo aperto in piazzetta Peschiera con Cantina Bagnarol e nel giardino di Palazzo Rota con Cantina di Ramuscello e San Vito. Sempre in parco Rota anche il chiosco della Pro Loco San Vito. Oltre alle casette e alle cantine a cielo aperto, quest’anno sotto la Loggia Comunale c’è la novità dell’Enoteca FVG, uno spazio dedicato per degustare le Ribolle vincitrici della 2a Selezione Ribolla Gialla Wine Festival 2025. Ogni giorno della manifestazione casette, cantine, chiosco, enoteca saranno aperti dalle 11 fino a tarda sera. Inoltre ad arricchire l’offerta anche bar e ristoranti del centro di San Vito.



Green carpet



Il Ribolla Gialla Wine Festival vede l’esordio della nuova copertura in erba sintetica – un vero e proprio green carpet – acquistata dal Comune di San Vito per i suoi grandi eventi. Posizionata in piazza del Popolo nell’area delle casette, servirà poi anche per la successiva Piazza in Fiore e per gli altri appuntamenti dell’anno. Un tappeto verde che “unisce” le varie anime della festa e che rappresenta un punto di aggregazione di gioco per i bimbi.