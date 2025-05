Cassa Rurale FVG sostiene la Falconstar Basket: arrivano due nuovi furgoni

Cassa Rurale FVG rinnova il suo sostegno alla Falconstar Basket. In occasione della prima partita dei Play Off di Serie B Interregionale di domenica 4 maggio al Pala Paliaga di Monfalcone, che si è conclusa con una importante vittoria della Falconstar contro la Pallacanestro Gardonese, sono stati presentati i due nuovi furgoni destinati agli spostamenti della prima squadra, del settore giovanile e dell’ASD Baby Falcons.

I nuovi mezzi rappresentano un aiuto concreto per la società sportiva, che ogni anno organizza oltre 70 trasferte coinvolgendo più di 200 atleti tra prima squadra, giovanili e minibasket. L’acquisto è stato possibile grazie alla donazione della Cassa Rurale FVG, alla concessione di un mutuo a condizioni agevolate da parte della stessa banca e a un sostanzioso contributo della Regione Friuli Venezia Giulia, con il marchio “Io sono FVG”.

L’impegno di Cassa Rurale Fvg per sostenere lo sport.

Falconstar Basket è storicamente legata da un rapporto di collaborazione con Cassa Rurale FVG, che da anni ne sostiene le attività. “Falconstar Basket è molto più di una società sportiva: è una realtà educativa e inclusiva, radicata nel territorio. Per noi è un orgoglio sostenerla nel suo percorso”, ha dichiarato Andrea Musig, direttore generale della Cassa Rurale FVG. “Questo gesto non solo rafforza il nostro impegno per lo sport, ma è anche un investimento nei valori e nella coesione della comunità”.

Solo nel 2024, la banca ha sostenuto oltre 100 progetti sportivi, investendo quasi 140mila euro. A sottolineare la continuità di questo legame è anche Roberto Tonca, vicepresidente della Cassa Rurale FVG: “Questo gesto ha un valore simbolico importante. Falconstar Basket è un’espressione autentica dell’energia positiva della nostra comunità, e come banca del territorio siamo chiamati ad accompagnarne la crescita”.

le dichiarazioni.

Presenti all’iniziativa anche l’europarlamentare Anna Maria Cisint, l’assessore allo sport, Fabio Banello, e il consigliere regionale Antonio Calligaris.



“Gli automezzi sono indispensabili per consentire alle società sportive di svolgere la loro attività, lo scorrimento della graduatoria per la concessione di incentivi per l’acquisto di automezzi per il trasporto di atleti e di materiale sportivo è stato un atto importante per aiutare i ragazzi e le ragazze della nostra regione a proseguire le loro attività” spiega il consigliere regionale Antonio Calligaris.



“È stata una richiesta della Lega, negli assestamenti di luglio e ottobre dello scorso anno, quella di finanziare lo scorrimento della graduatoria impegnando più di un milione di euro. È importante aiutare le società sportive che non solo svolgono un ruolo sociale fondamentale sul territorio, ma permettono ai giovani atleti della regione di svolgere l’attività sportiva preferita direttamente sul loro territorio» conclude l’esponente regionale”.

Gratitudine è stata espressa dal general manager e vicepresidente di Falconstar Basket, Rolando Cerigioni: “Ringraziamo la Cassa Rurale FVG per la sensibilità dimostrata, che insieme a un importante contributo della Regione FVG ci ha permesso di acquistare questi mezzi. Si tratta di un aiuto concreto e prezioso per affrontare al meglio una stagione impegnativa. Ma soprattutto, ci trasmette fiducia e ci stimola a proseguire con entusiasmo il nostro lavoro“.

Falconstar Basket si avvicina al traguardo dei 100 anni dalla fondazione. Tre anni fa, la società ha ricevuto dal CONI la medaglia di bronzo al merito sportivo, in quanto rientrante tra le 25 società italiane più “anziane” ancora in attività a livello nazionale nella promozione della pallacanestro.