I cinque siti Unesco Fvg in televisione grazie a Fabrizio Nonis

Cinque puntate dedicate alle bellezze storico-artistiche e al racconto delle eccellenze locali con El Bekér

Cinque Siti Unesco in Fvg e cinque puntate dedicate, con la conduzione del noto giornalista, gastronomo e comunicatore tv Fabrizio Nonis, in arte El Bekér, accompagnato da alcuni imprenditori d’eccellenza e guide esperte che operano in quelle aree.

È la nuova iniziativa che rimarca ancora una volta l’impegno della Camera di Commercio Pordenone-Udine, in collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismo FVG, per la valorizzazione del patrimonio tutelato dall’Unesco e delle economie che lo animano.

Il format Friuli Venezia Giulia Patrimonio Unico

Friuli Venezia Giulia Patrimonio Unico è un format televisivo giunto alla seconda stagione (la prima è stata realizzata in Veneto) nel quale Fabrizio Nonis realizza un viaggio alla scoperta alla scoperta di arte, tradizioni, “saperi e sapori”, preziosi segni di una grande eredità, da godere oggi con curiosità e rispetto, attraverso percorsi sempre originali.

Oggi le trasmissioni televisive sono state presentate in Sala Valduga, dal presidente Cciaa Pn-Ud Giovanni Da Pozzo, dal direttore di PromoTurismoFvg Iacopo Mestroni, oltre che dal Bekér stesso, alla presenza di molti dei protagonisti dei video.

Si parte dalla rete Opus Loci

“Un’ispirazione? Senza dubbio il progetto che la Cciaa Pn-Ud promuove da alcuni anni, Opus Loci: una rete fra i cinque siti culturali e ambientali, e alcune attività produttive che ne qualificano l’offerta commerciale, enogastronomica e turistica”, ha detto il presidente Da Pozzo. “Un percorso che è diventato nel tempo una buona prassi “esportata” anche in altre aree d’Italia, grazie alla partecipazione della Cciaa alla rete nazionale Mirabilia, che si è articolato nella proposta di itinerari sostenibili da percorrere a piedi o in bici e che è diventato anche tema del primo podcast realizzato e prodotto dalla Cciaa e sempre disponibile su Spotify, sia in lingua italiana, sia in inglese, tedesco e sloveno”.

Opus Loci è un progetto che ora “cammina” con le sue gambe: da pochissimo diventato associazione, trasformazione che l’ente camerale auspicava e che si è concretizzata grazie all’iniziativa del nucleo storico di imprenditori aderenti, così da poter crescere e sviluppare sempre più. Un progetto trasversale, dunque, “come trasversale è l’offerta che questo territorio può rappresentare” ha aggiunto Mestroni. “La promozione dei siti Unesco è inserita nella valorizzazione più ampia della regione. La tracciabilità dei turisti tramite la FVGcard ci ha mostrato come i turisti si spostino dalle località che hanno scelto come sede di permanenza temporanea verso i siti Unesco”.

Enogastronomia in vetrina

Tra i protagonisti di questo progetto c’è ovviamente l’enogastronomia. “Da tempo – ha precisato Mestroni – il gusto rappresenta non solo il fil rouge che lega l’offerta del territorio, ma anche un nostro biglietto da visita. Nella convivialità che caratterizza la nostra terra e le nostre genti, permette di restituire l’essenza del territorio. Un’essenza che esprime genuinità, ma anche varietà e qualità”.

“Le puntate televisive presenteranno l’area archeologica e la basilica patriarcale di Aquileia – ha approfondito Fabrizio Nonis –, la fortezza di Palmanova, il sito longobardo di Cividale del Friuli, il sito palafitticolo di Palù di Livenza e le Dolomiti Friulane. I cappelli introduttivi e le chiusure delle puntate sono state realizzati con la collaborazione del presidente camerale Da Pozzo per Cividale del Friuli, Fabiana Bon dell’Hotel ai Dogi per introdurre Palmanova, Roberto Micheli della Soprintendenza per Palù, Walter Filiputti per Aquileia, Eugenio Granziera per il Parco delle Dolomiti Friulane”.

Tutti hanno raccontato a Nonis alcune delle bellezze e delle peculiarità presenti nel sito Unesco che poi lui stesso ha visitato e approfondito nel corso della puntata.

Tante realtà imprenditoriali coinvolte

Le realtà imprenditoriali e aziende coinvolte nelle varie puntate sono state: Corte Tomasin, La Selce Farmerhouse, Villa Vitas (Palmanova), Zanini Maurizio Apicultura, Borgo Titol, Birrificio Agro (Dolomiti Friulane), Panificio del Foro, Ristorante al Monastero, Cantina Sirch (Cividale), Pasticceria Mosaico, Ristorante La Colombara, Cantina Puntin (Aquileia), Rive Col de Fer, Ristorante La Primula, Cantina Vistorta (Palù di Livenza). Inoltre, grazie alla collaborazione con PromoTurismo FVG, sono state coinvolte alcune guide turistiche che hanno raccontato le varie particolarità e singolarità del territorio: Angela Borzacconi, Raffaella Grasselli, Cristiano Tiussi, Elena Commessatti, Claudio Salvalaggio, Gabriella Del Frate, Massimiliano Cao, Antonio Cossutta.

Le puntate andranno in onda dal mese di dicembre in alcune televisioni locali di Fvg e Veneto e saranno trasmesse in prime time a livello nazionale sul Gambero Rosso, che da gennaio sarà anche sul digitale e on demand. “Questo – ha concluso El Bekér – per permettere di far conoscere questa terra a livello nazionale e avvicinare alla nostra speciale proposta turistica e culturale a visitatori da tutta Italia, che sono quelli su cui è fondamentale puntare”.