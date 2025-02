Eletta la nuova Commissione regionale per le Pari opportunità.

Come previsto dalla legge regionale 10/2024, il Consiglio regionale ha eletto per la prima volta parte dei componenti della Commissione regionale per le Pari opportunità (Crpo), in precedenza nominati dal presidente della Giunta: 14 commissarie e commissari (9 espressione della Maggioranza e 5 delle Opposizioni), almeno la metà indicati da movimenti e associazioni che si occupano di parità di genere, da organizzazioni imprenditoriali e sindacali.

Chi sono gli eletti.

Gli eletti sono Calogero Anzallo, medico psichiatra di Asugi, indicato dall’Associazione Maschile Plurale Aps Ets e presentato dalla consigliera regionale Serena Pellegrino (Avs); Ilaria Celledoni, avvocata, presidente dell’associazione Sono Donna scelgo Donna indicata dalla Conferenza regionale donne democratiche Fvg e presentata da Manuela Celotti (Pd); Francesca Colombi, già assessore comunale a Gradisca d’Isonzo e indicata dall’Unione donne italiane – Telefono Rosa, presentata da Laura Fasiolo (Pd); Daniela Duz della Cgil presentata da Rosaria Capozzi (M5S) e Corinna Mestroni, consigliera comunale a Rive d’Arcano con delega alle Pari opportunità, presentata da Massimo Moretuzzo (Patto per l’Autonomia – Civica Fvg).

I consiglieri di Maggioranza hanno invece presentato le candidature di Francesca Comello, vicepresidente di Confartigianto Udine (Elia Miani – Lega); Renata Della Ricca della Cisl Fvg (Moreno Lirutti – Fp); Debora Furlan, psicologa di Asufc (Roberto Novelli – FI); Silvia Giomi, vicepresidente della Commissione pari opportunità del Comune di Manzano (Igor Treleani- FdI); Dusolina Marcolin, presidente uscente della Crpo Fvg, presentata da Claudio Giacomelli (Fdi); Laura Montagner, insegnante e presidente dell’Associazione Fonte di Acquaviva Odv (Maddalena Spagnolo – Lega); Raffaella Palmisciano della Cisal, presentata da Mauro Di Bert (Fp); Rita Cindy Querin, indicata dall’associazione Donne&Società (Lucia Buna – Lega) e Anna Maria Emma Lucia Sanguinetti fondatrice del Centro di aiuto alla Vita Roma Palatino presentata dal consigliere Carlo Grilli (Fp). Tutte le candidature erano state esaminate e approvate in mattinata dalla Giunta per le nomine.

I due rappresentanti del Consiglio Regionale.

L’assemblea legislativa, presieduta da Mauro Bordin, ha anche eletto i due rappresentati del Consiglio regionale all’interno della Crpo, ovvero Carlo Grilli (Fp) per la Maggioranza (25 voti) e Francesco Russo (Pd) per la Minoranza (14 voti) che è stato preferito a Furio Honsell (2 voti).

Della nuova Commissione regionale per le Pari opportunità tra uomo e donna, che rimarrà in carica per tutta la XIII Legislatura (fino al 2028, quindi) e che ora dovrà eleggere la propria presidente, fanno parte per legge anche le consigliere regionali in carica e la Consigliera o il Consigliere regionale di parità.