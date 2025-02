Il polo europeo della lavorazione dei metalli ad alta tecnologia, da oggi, ha un nome: Consydera. È il risultato di una strategia di crescita e consolidamento, promossa da 21 Invest, gruppo di investimento europeo fondato e guidato da Alessandro Benetton, che dal 2020, con l’investimento in Aussafer, ha sostenuto l’integrazione di realtà complementari per creare un polo industriale di riferimento.

Le aziende di Consydera.

Consydera riunisce infatti tre società del Nord Est, le udinesi Aussafer (San Giorgio di Nogaro) e Ramo (Povoletto), la vicentina Laserjet (Poiana Maggiore) e la tedesca Hailtec (Stoccarda). Tre acquisizioni mirate che hanno dato vita ad un Gruppo che offre una gamma completa di lavorazioni dei metalli ad alto valore aggiunto, spaziando dal taglio laser ad alta precisione alla saldatura robotizzata, ed è in grado di seguire il cliente dal co-engineering alla realizzazione del prodotto finito, con una business unit focalizzata sulla prototipazione di motori elettrici.

Aussafer rimane il cuore del progetto, consolidando il proprio expertise nella lavorazione della lamiera sottile e delle lamiere magnetiche. Ramo apporta competenze nella progettazione degli stampi e nello stampaggio a freddo per settori strategici come refrigerazione, pompe di calore, arredamento e generatori. Laserjet si distingue per l’elevata specializzazione nel co- engineering e realizzazione di prodotti più voluminosi e complessi mediante processi di saldatura avanzati. Hailtec, infine, rafforza il gruppo con il suo know-how nella meccanica di micro-precisione, con un focus su tecnologie laser a impulsi ultracorti e applicazioni medicali.

Il nuovo gruppo Consydera.

Attualmente Consydera si estende su una superficie di oltre 100 mila m2, conta circa 500 persone, un fatturato attorno ai 100 milioni di euro (per il 30% generato all’estero), svariati siti produttivi, servendo oltre 1200 clienti in 30 mercati con 50 diverse tecnologie, 100 macchinari all’avanguardia e il reparto laser più importante in Italia.

Da questo percorso, e da questi numeri, derivava la necessità di dare un nuovo nome al Gruppo che rispecchiasse la profonda evoluzione degli ultimi anni. Consydera, affonda le sue radici in due parole potenti e simboliche: sideros, il ferro, e sidera, le stelle. Due elementi che rappresentano la solidità del metallo e l’aspirazione a raggiungere l’eccellenza. Il prefisso “con-” sottolinea il valore della collaborazione, della condivisione di know-how e dell’orientamento comune verso un obiettivo ambizioso: portare l’industria della lavorazione dell’acciaio verso nuovi standard di eccellenza.

Consydera si fonda su una visione di crescita e innovazione continua, supportata da un solido sistema qualità che integra prevenzione e controllo a ogni livello. L’impiego di tecnologie avanzate di verifica e misurazione procede di pari passo con l’evoluzione dei processi produttivi, garantendo ai clienti soluzioni all’avanguardia per affrontare le sfide di un mercato globale sempre più esigente. Con una strategia chiara, investimenti mirati e una forte identità, Consydera si posiziona come partner strategico d’eccellenza per l’industria manifatturiera internazionale.

Le dichiarazioni.

“La nascita di Consydera segna un passo decisivo nella creazione di un leader europeo nella lavorazione dei metalli ad alta tecnologia – commenta Andrea Mazzucato, Managing Partner di 21 Invest – . È l’evoluzione naturale di un percorso avviato con Aussafer e rafforzato da acquisizioni strategiche di eccellenza nel settore. Continueremo a sostenere la crescita di un gruppo capace di distinguersi per competenze, credibilità e innovazione, affermandosi sulla scena internazionale”.

“Consydera nasce dall’unione di quattro aziende che condividono gli stessi valori: la centralità delle persone, la spinta all’innovazione e l’investimento continuo in tecnologie avanzate – dichiara Giacomo Citossi, Amministratore Delegato di Consydera – . Abbiamo una visione comune e complementare, che ci permette di essere al tempo stesso altamente specializzati e incredibilmente diversificati: dal taglio laser di precisione con tolleranze di 5 micron su componenti millimetrici fino alla realizzazione di strutture complesse lunghe 14 metri. Oggi siamo un player industriale di riferimento, con un know-how unico nel nostro settore, e guardiamo al futuro con l’auspicio di coinvolgere nuove realtà che condividano i nostri valori e desiderino crescere insieme a noi all’interno del gruppo”.