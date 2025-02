Viabilità, un piano da 50 milioni per la sicurezza sulle strade del Friuli

Interventi per 50 milioni sulle strade del Friuli.

Un piano di interventi da quasi 50 milioni di euro garantirà il miglioramento della viabilità regionale in Friuli Venezia Giulia nel triennio 2025-2027: le risorse permetteranno di mettere in sicurezza tratti critici delle strade e illuminare gallerie montane, con particolare attenzione alle aree più bisognose di interventi urgenti.

Lo ha annunciato l’assessore regionale alle Infrastrutture, Cristina Amirante, dopo il via libera del Consiglio delle autonomie locali (Cal): “Questo piano di investimenti consentirà di rispondere alle esigenze segnalate dai territori, grazie alla stretta collaborazione con le amministrazioni locali e all’impegno degli Edr, che stanno riacquistando un ruolo centrale nella gestione della viabilità”.

La ripartizione dei fondi prevede 42,2 milioni destinati alla provincia di Udine, 4,4 milioni a quella di Pordenone, 2,4 milioni a Trieste e 440 mila euro all’Isontino. L’assessore ha ricordato che, per l’area goriziana, la Regione ha già stanziato importanti risorse in vista degli eventi legati alla Capitale europea della Cultura.

Uno degli obiettivi principali è il miglioramento della viabilità nell’area udinese, che conta su una rete stradale di oltre 1.300 chilometri. Gli investimenti saranno destinati a nuove pavimentazioni, sostituzione di guard rail e posa di pannelli fonoassorbenti, con priorità assegnate alle situazioni più urgenti.

Il piano prevede tra l’altro anche la realizzazione di miglioramenti alla viabilità di accesso al centro commerciale Città fiera di Udine per coloro che utilizzano la tangenziale ovest così come il raddoppio dell’ingresso alla tangenziale per quanti escono dall’area commerciale. Tra le opere inserite in programma figurano anche le illuminazioni di alcune gallerie verso Sella Nevea e Sauris, nonché – in quest’ultima zona – anche il consolidamento della volta in roccia naturale con alcune reti di rinforzo.

Infine, gli Edr di Pordenone, Gorizia e Trieste stanno programmando interventi per il biennio 2024-2025, concentrandosi su manutenzioni stradali, barriere di sicurezza e nuove opere infrastrutturali. Grazie ai fondi stanziati, la regione punta a migliorare la qualità della rete viaria, garantendo maggiore sicurezza e comfort per tutti i cittadini.