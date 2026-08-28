Urbanistica, le Province tornano protagoniste: al via il trasferimento di competenze

Le Province del Friuli Venezia Giulia si preparano ad assumere nuove competenze nell’ambito dell’urbanistica e del governo del territorio. Il percorso è entrato nella sua fase operativa con la prima riunione della Cabina di regia prevista dalla legge regionale che disciplina i nuovi organi provinciali.

L’incontro si è svolto oggi a Trieste, nel Palazzo della Regione, alla presenza dell’assessore alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti, che presiede la Cabina di regia, dell’assessore alle Infrastrutture e Territorio Cristina Amirante e dell’assessore alle Finanze Barbara Zilli.

Al centro dei lavori c’è il trasferimento alle Province di competenze relative al governo del territorio, un passaggio che dovrà essere accompagnato dalla definizione delle risorse finanziarie e del personale necessari per esercitare le nuove funzioni.

Il primo passaggio della riforma

“La legge regionale sull’urbanistica ha inaugurato l’attività della Cabina di regia prevista dall’articolo 35 della legge che istituisce gli Organi provinciali in Friuli Venezia Giulia”, ha reso noto Roberti al termine della riunione.

Durante l’incontro l’assessore Amirante ha illustrato le motivazioni del trasferimento delle competenze alle Province, affrontando sia gli aspetti legati alle risorse finanziarie sia quelli relativi al personale. La proposta è stata accolta dalla Cabina di regia. Il provvedimento si tradurrà nella prima norma di settore che giungerà all’attenzione del Consiglio regionale per la sua approvazione.

La Cabina di regia riunisce il direttore generale della Regione, l’assessore alle Autonomie locali, che la presiede, con la propria struttura, l’assessore alle Finanze con la relativa struttura e l’assessore di volta in volta competente sulla materia affrontata. Ne fanno parte anche i commissari degli Enti di decentramento regionale e l’Anci.