Annunciati tre concerti di Elisa in Friuli Venezia Giulia.

Tre concerti di Elisa tra le onde e i tramonti del Friuli Venezia Giulia: nasce “Tramonti a Nord Est”, il primo festival galleggiante del FVG, in programma il 27, 28 e 29 giugno 2025. Un’esperienza musicale unica, ideata da Elisa (anche direttrice artistica) ed Elena Toffoli, che unirà musica dal vivo, paesaggio marino e suggestioni visive in tre location mozzafiato: le Rive di Trieste, il Golfo di Monfalcone e la Laguna di Grado/Marano.

Il pubblico potrà assistere agli eventi sia da terra (dove previsto) che via mare, su imbarcazioni private, motonavi o boat transfer. L’ingresso agli show è gratuito e agli stessi lo spettatore avrà accesso mediante presentazione del QR Code ottenuto previa registrazione e fino ad esaurimento posti. Sarà possibile registrarsi a partire dalle ore 11:00 del 16 giugno tramite il link disponibile sul sito di PromoTurismoFVG e Friends&Partners. Il progetto ha il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia e la collaborazione di PromoTurismoFVG.

“La musica è parte del nostro bagaglio culturale e il Friuli Venezia Giulia è un territorio magico, dove terra e mare, tra le onde dell’Adriatico e la quiete della laguna, s’intrecciano, si mescolano e si fondono dando vita a uno spettacolo unico – sono le parole del presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga -. Lo stesso spettacolo che vogliamo offrire in questa tre giorni, con la voce di Elisa che sarà la colonna sonora di questo festival, quando il mare si tinge dei colori del tramonto. Tramonti a Nord Est è un omaggio alla nostra terra, con cui siamo certi di lasciare un ricordo indelebile”.

Un festival che fonde musica, natura e anima

“Tramonti a Nord Est” non è solo una rassegna musicale, ma un abbraccio tra territorio, emozione e arte. Elisa sarà protagonista di ogni serata, accompagnata da artisti di spicco e performance pensate per vivere il paesaggio in modo immersivo. Ogni location offrirà un’atmosfera diversa, con scenografie naturali che cambiano volto con la luce del tramonto.

Il programma: tre serate, tre scenari unici

Venerdì 27 giugno – Trieste

Il festival debutta nel cuore della città, con un palco galleggiante allestito sulla nave scuola Palinuro della Marina Militare Italiana, ormeggiata davanti a Piazza Unità d’Italia. Ad aprire la serata sarà Tananai, seguito dal DJ set di Mace.

In linea con la nuova normativa (che entra in vigore in tutti i paesi europei proprio il 28 giugno), la serata sarà fruibile anche da persone con disabilità sensoriali: le persone cieche e ipovedenti potranno ascoltare l’audiodescrizione via smartphone, mentre le persone sorde e ipoacusiche potranno leggere i sottotitoli in tempo reale.

“Siamo molto orgogliosi di rendere accessibile il concerto di Elisa in Piazza Unità a Trieste anche a chi solitamente non può vivere l’esperienza unica della musica live. Cultura e intrattenimento sono una parte fondamentale della nostra vita e tutti devono poterne fruire. Collaborare con un’artista così importante e attenta alle tematiche sociali è il miglior inizio per il progetto OpenArts, che renderà interamente accessibili spettacoli e manifestazioni nel corso dell’estate in Friuli Venezia Giulia” afferma Federico Spoletti, Fondatore OpenArts, CEO Sub-ti Access.

Sabato 28 giugno – Golfo di Monfalcone

Sospesi tra mare e Carso, Elisa si esibirà insieme ai Motel Connection (Samuel, Pierfunk e Pisti) a bordo del caicco Tango. Un dialogo musicale tra elettronica e voce, pensato per un pubblico in barca. L’accesso sarà possibile solo via mare.

Domenica 29 giugno – Laguna di Grado/Marano (Portobuso)

Gran finale in uno dei luoghi più suggestivi del Friuli Venezia Giulia. Elisa dividerà il palco con Emma e Dardust, per una chiusura poetica tra silenzi e suoni, in un ambiente lagunare fuori dal tempo.

Il messaggio di Elisa

“Sognavo da tempo un festival immerso nella natura, che unisse paesaggio, musica e anima – racconta Elisa – “Tramonti a Nord Est” è nato così: come un abbraccio tra ciò che amo e la terra che mi ha cresciuta. Ogni serata sarà diversa, unica, un’esperienza in cui tutto – cielo, acqua, emozione – diventa parte della musica. Il Friuli Venezia Giulia è il mio cuore, e con questo festival voglio restituirgli un po’ della bellezza che mi ha regalato”.