Raffica di furti nel parcheggio del Mercato Agroalimentare all’ingrosso di Udine.

Un vero e proprio allarme furti alla Zona Annonaria di Udine, dove negli ultimi due mesi sono stati registrati ben sei colpi (l’ultimo due giorni fa) ai danni di furgoni e camion parcheggiati nel piazzale dell’Agricoltura, proprio accanto al Mercato agroalimentare all’ingrosso. I malviventi scelgono l’ora di pausa pranzo, tra le 11.45 e le 13.45, per agire indisturbati.

Tra le vittime, molti operai e clienti che lasciano i mezzi per recarsi alle attività commerciali limitrofe. Preoccupato per la sicurezza e il rischio di perdere i clienti, Kevin Gaddi, titolare del Ristorante al Mercato, ha deciso di correre ai ripari: “Non si può più andare avanti così, i furti danneggiano sia la clientela che la reputazione del luogo“. Da ieri ha incaricato una persona in borghese di sorvegliare il piazzale per due ore durante la pausa pranzo.

Il ristoratore ha già allertato Comune: “Ho incontrato il comandante della Polizia locale – ha raccontato -, ma purtroppo i fondi per l’installazione di telecamere sono terminati. Cercheremo una soluzione perché la situazione è insostenibile”.