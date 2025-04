Connessioni d’eccellenza: alla scoperta dello stand del Friuli Venezia Giulia al Vinitaly

Il nuovo stand del Friuli Venezia Giulia al Vinitaly.

È stato inaugurato domenica, nel Padiglione 6 di Vinitaly, il nuovo stand della Regione Friuli Venezia Giulia alla 57ª edizione della più importante manifestazione internazionale dedicata al mondo del vino. Uno spazio totalmente rinnovato, frutto della visione creativa di Emporio ADV, che ha curato il concept e il claim “Connessioni d’eccellenza”, e della collaborazione con Visual Display, studio responsabile della progettazione architettonica dello stand.

Il padiglione si presenta come un’esperienza immersiva che intreccia vino, cultura e territorio, esaltando l’identità di una regione che fa dell’eccellenza e della diversità i suoi tratti distintivi. Le immagini esterne dello stand, realizzate da Emporio ADV, mostrano scorci iconici del Friuli Venezia Giulia che si fondono visivamente con radici di vite – le lidris – protagoniste assolute della narrazione visiva e simbolo universale di biodiversità, varietà di linguaggi, di vini, produttori e connessioni.

Come si legge nel concept creativo, “Ci sono storie che si rivelano passo dopo passo, come quelle che scopriremo insieme per la prima volta, in un ambiente volutamente ispirato alla nostra regione, caratterizzato dalle lidris – le nostre radici – sinonimo di universale biodiversità, varietà di linguaggi, di vini, produttori e connessioni d’eccellenza, che non vediamo l’ora di farLe scoprire.”

All’interno dei 1.500 metri quadrati dello spazio “Io Sono Friuli Venezia Giulia”, trovano posto ottanta aziende vitivinicole regionali selezionate e oltre 5.700 bottiglie in degustazione, a rappresentare l’intero patrimonio enologico del territorio: dalle 11 zone DOC alle due IGT, per un totale di circa 500 etichette.

Il progetto nasce con l’obiettivo di raccontare – anche attraverso il linguaggio visivo e architettonico – il dialogo tra tradizione e innovazione, tra produttori e mercato, tra cultura e natura. Un lavoro corale che ha saputo tradurre questi concetti in un’esperienza di visita intensa e coerente.

Lo stand rappresenta una piattaforma strategica per le imprese vitivinicole del Friuli Venezia Giulia, in un contesto globale che guarda con attenzione ai nuovi mercati e ai cambiamenti in atto. È anche un’occasione per valorizzare l’intero sistema agroalimentare e turistico della regione, in un’ottica di promozione integrata. Un ringraziamento va infine a PromoTurismoFVG per aver reso possibile, con la sua visione e il suo supporto, la realizzazione di questo spazio che celebra le connessioni e l’eccellenza del Friuli Venezia Giulia.