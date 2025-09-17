La Regione sostiene i cori parrocchiali: in arrivo 200mila euro

I contributi a favore dei cori parrocchiali.

Arrivano 200mila euro per i cori parrocchiali del Friuli Venezia Giulia. Lo annuncia la consigliera regionale della Lega, Maddalena Spagnolo, dopo l’approvazione della delibera di Giunta che dà il via ai contributi destinati all’acquisto di nuove divise per i coristi.

Il contributo, previsto grazie a un emendamento presentato dalla stessa Spagnolo in fase di Assestamento, sarà concesso in misura compresa tra un minimo di 500 e un massimo di 10mila euro per ciascun coro beneficiario. Potranno fare domanda le realtà corali operanti prevalentemente presso parrocchie e costituite come enti privati senza scopo di lucro che abbiano tra i propri fini statutari l’attività corale.

Le spese ammissibili sono quelle sostenute tra il 1° ottobre 2025 e il 31 marzo 2026, mentre le domande dovranno essere presentate online tramite il sistema IOL (Istanze online) dal 1° al 30 ottobre 2025. Le richieste saranno valutate con procedimento a sportello.

“I cori parrocchiali rappresentano un’importante occasione di aggregazione per le nostre comunità – ha commentato Spagnolo –. Offrono momenti di svago e crescita per persone di tutte le età e accompagnano la comunità nei passaggi più significativi della vita collettiva. Con questo intervento vogliamo sostenerli e riconoscere il loro lavoro prezioso per il territorio”.