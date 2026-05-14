Intervento dei Vigili del fuoco dalle prime ore del mattino di oggi, 14 maggio, a Maniagolibero, nel Comune di Maniago, per l’incendio divampato in un’abitazione. L’allarme è scattato intorno alle 4, quando le squadre del Comando di Pordenone sono state chiamate a intervenire per domare le fiamme che avevano interessato l’ultimo piano dell’edificio e la copertura in legno del tetto.

Sul posto è arrivata la squadra di Maniago con un’autopompa e un’autobotte, supportata dai Vigili del fuoco di Spilimbergo con altri due mezzi. Dalla Centrale di Pordenone è stata inviata anche l’autoscala, necessaria per operare in sicurezza sulla parte alta dell’abitazione e sulla copertura coinvolta dal rogo.

Evacuata l’anziana dell’abitazione vicina

Una volta giunti sul posto, i Vigili del fuoco hanno prima verificato l’eventuale presenza di persone all’interno della casa interessata dall’incendio. Nel corso delle operazioni una persona anziana è stata evacuata incolume dall’abitazione adiacente. Per lei non è stato necessario il trasporto in ospedale.

L’intervento delle squadre ha permesso di contenere le fiamme e di evitare che il rogo si propagasse ad altre parti dell’edificio e alle strutture vicine. Un’azione decisiva, considerata anche la presenza della copertura in legno, particolarmente esposta al rischio di estensione dell’incendio.

Cause in corso di accertamento

Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento. Sul posto, oltre alle squadre operative, sono intervenuti anche il funzionario di guardia, il capoturno e i Carabinieri, per gli accertamenti di competenza. Le operazioni dei Vigili del fuoco sono proseguite nelle ore successive per la completa messa in sicurezza dell’abitazione e dell’area interessata dal rogo.