Lavori sulla linea Trieste-Venezia, treni cancellati e bus sostitutivi dal 19 al 24 maggio

Disagi in arrivo per chi viaggia in treno lungo la direttrice Trieste – Portogruaro – Venezia. Da martedì 19 a domenica 24 maggio 2026, infatti, la circolazione ferroviaria sarà modificata per consentire a RFI importanti lavori di ammodernamento infrastrutturale sulla linea Trieste Centrale – Portogruaro Caorle – Venezia Santa Lucia.



Durante il periodo degli interventi sono previste variazioni di orario, cancellazioni e sostituzioni con autobus. I lavori interesseranno la linea per fasi e avranno conseguenze sia sui treni regionali sia sui collegamenti a lunga percorrenza.

Treni regionali cancellati tra Trieste, Portogruaro e Venezia

Dal 19 al 24 maggio i treni del Regionale di Trenitalia tra Trieste e Portogruaro e tra Trieste e Venezia saranno completamente cancellati. Nelle giornate di sabato 23 e domenica 24 maggio, il provvedimento riguarderà anche i treni regionali tra Portogruaro e Venezia.



L’offerta sarà rimodulata con servizi sostitutivi su gomma, ma Trenitalia avverte che gli orari dei bus potranno variare in base alle condizioni del traffico stradale, con possibili aumenti dei tempi di percorrenza.



Sui bus sostitutivi non sarà disponibile il trasporto delle biciclette e non sarà consentito il trasporto di animali di grossa taglia, con l’eccezione dei cani guida.

Modifiche anche per Frecciarossa e Intercity

Le modifiche non riguarderanno soltanto i regionali. I treni Frecciarossa della relazione Milano – Venezia – Trieste subiranno un aumento dei tempi di viaggio tra Venezia e Trieste fino a 60 minuti, anche con possibili anticipi di orario, a causa della deviazione del percorso via Gorizia, Udine e Treviso.

Alcuni collegamenti Milano-Trieste saranno invece limitati a Venezia Santa Lucia, con cancellazione della tratta tra Venezia e Trieste. Sono previsti impatti anche nelle giornate del 18 e del 25 maggio.

Modifiche anche per gli Intercity Roma-Trieste, che saranno deviati via Gorizia, Udine e Treviso, con perdita di alcune fermate intermedie, variazioni di orario, anche con anticipi, e aumento dei tempi di percorrenza. Anche in questo caso sarà previsto un servizio bus sostitutivo.

I lavori sulla linea ferroviaria

Gli interventi rientrano nel piano di potenziamento della linea Trieste-Venezia e puntano a migliorare le prestazioni dell’infrastruttura, adeguando la rete a criteri tecnologici più avanzati. L’obiettivo è garantire in futuro una maggiore regolarità del servizio ferroviario, con benefici in termini di velocità, puntualità e comfort di viaggio.

Le attività principali, che richiederanno oltre 2.000 giornate/uomo tra personale RFI e maestranze delle ditte appaltatrici, riguardano la realizzazione del sistema ACCM, l’Apparato Centrale Computerizzato Multistazione.

Saranno realizzate canalizzazioni e attraversamenti per la posa di cavi tecnologici, installate strutture a supporto del nuovo sistema di segnalamento, telecomunicazioni e apparati per il controllo della circolazione lungo la direttrice Mestre-Trieste, con particolare attenzione alla tratta Portogruaro – Ronchi Sud.

Interventi anche a Latisana, Torviscosa e San Giorgio di Nogaro

Contestualmente saranno eseguiti lavori di impermeabilizzazione di viadotti, manutenzione della travata metallica del ponte in ferro di Latisana, consolidamento e rinnovo di alcuni tratti di piattaforma ferroviaria, manutenzione e posa di nuovi blocchi per i pali della linea elettrica di contatto, sostituzione di casse di manovra dei deviatoi, controllo e sfalcio della vegetazione lungo la linea.

Sono previsti anche interventi su marciapiedi e pensiline nelle stazioni di Torviscosa, San Giorgio di Nogaro e Latisana, oltre a una prima fase di operazioni preparatorie alla riattivazione della fermata di Palazzolo dello Stella.

L’investimento di RFI per questa tranche di lavori supera i 10,5 milioni di euro, nell’ambito di un progetto più ampio di potenziamento della linea Trieste-Venezia dal valore complessivo di 190 milioni di euro.