La sostenibilità diventa premiante per le imprese: accordo tra CiviBank e Fondazione Agrifood FVG

La sostenibilità ambientale, sociale e di governance diventa un elemento sempre più importante anche nell’accesso al credito. CiviBank ha sottoscritto un accordo con la Fondazione Agrifood FVG per valorizzare il marchio regionale “Io Sono Friuli Venezia Giulia” nei percorsi di finanziamento destinati alle imprese agricole e agroalimentari del territorio.

L’intesa punta a riconoscere il valore del percorso di sostenibilità compiuto dalle aziende aderenti al marchio, considerando lo score ESG come un elemento distintivo nella valutazione complessiva dell’impresa. In questo modo, le performance ambientali, sociali e di governance potranno contribuire a rendere più mirato e agevolato l’accesso al credito.

Il marchio “Io Sono FVG” come garanzia di sostenibilità

Il marchio “Io Sono Friuli Venezia Giulia” si basa su un sistema di valutazione ESG strutturato, terzo e certificato, sviluppato dalla Fondazione Agrifood FVG in collaborazione con il sistema camerale e con l’ateneo friulano. L’obiettivo è misurare in modo oggettivo il livello di sostenibilità delle imprese aderenti, valutando aspetti ambientali, sociali e di governance.

Proprio questo percorso diventa ora un elemento qualificante anche nel rapporto con la banca. Le imprese clienti CiviBank che aderiscono al marchio potranno infatti richiedere finanziamenti dedicati per sostenere i propri investimenti. Il possesso del marchio e lo score ESG costituiranno un elemento premiante, con la possibilità di accedere, in base alle caratteristiche dell’impresa e dell’intervento, a condizioni economiche particolarmente favorevoli.

CiviBank: “Sostegno concreto alla transizione green”

Per Alberta Gervasio, presidente di CiviBank, l’accordo si inserisce in una strategia coerente con l’identità della banca come società benefit. La collaborazione con la Fondazione Agrifood FVG, ha spiegato, vuole fare della banca un punto di riferimento nel percorso verso la sostenibilità delle imprese del territorio.

Lo score ESG viene così valorizzato come strumento utile nella valutazione del merito creditizio nell’Agribusiness, integrando le informazioni sulla sostenibilità all’interno di un’analisi più ampia. L’obiettivo è trasformare questi dati in soluzioni finanziarie concrete per le aziende.

“Rafforziamo un modello di credito che premia la sostenibilità”, ha sottolineato Luca Cristoforetti, direttore generale di CiviBank. “Grazie allo score ESG, creiamo soluzioni finanziarie mirate e competitive per accompagnare il settore agricolo verso una transizione green che sia anche un’opportunità di sviluppo economico”.

Agrifood FVG: “Una nuova fase per il marchio regionale”

Soddisfazione è stata espressa anche da Pier Giorgio Sturlese, presidente della Fondazione Agrifood FVG. Secondo Sturlese, l’impegno nella sostenibilità ambientale, economica e sociale diventa reale solo quando può essere misurato. Per questo, le imprese che intraprendono questo percorso devono essere sostenute non solo sul piano imprenditoriale, ma anche su quello culturale.

Il progetto del marchio regionale, ideato sei anni fa, è entrato ora in una nuova fase, con l’obiettivo di offrire strumenti concreti alle aziende del territorio per affrontare le sfide del mercato. Sturlese ha ringraziato CiviBank e il sistema delle banche del territorio per il sostegno dato al progetto e, più in generale, alle imprese agricole e agroalimentari del Friuli Venezia Giulia.

Un’offerta Agribusiness a 360 gradi

L’accordo rientra nel modello di offerta Agribusiness sviluppato da CiviBank, che integra diversi strumenti a supporto delle aziende agricole e agroalimentari. Tra questi ci sono il Fondo di Rotazione in Agricoltura del Friuli Venezia Giulia, i contributi pubblici nazionali, la garanzia ISMEA Diretta, il Fondo Centrale di Garanzia e le garanzie locali dedicate al comparto agricolo attraverso la collaborazione con i Confidi del Friuli Venezia Giulia.

Con questa intesa, la sostenibilità non resta quindi soltanto un valore reputazionale, ma diventa anche una leva concreta per favorire investimenti, crescita e competitività delle imprese del territorio.