Furto alla gioielleria di San Vito al Tagliamento: colpo da 100mila euro

Il furto nella notte alla gioielleria.

Furto nella notte in una gioielleria del centro di San Vito al Tagliamento, in provincia di Pordenone. I ladri sono entrati in azione attorno all’1.30 alla New Gold di piazza del Popolo, riuscendo a portare via preziosi per un valore che, secondo una prima stima, sarebbe superiore ai 100mila euro.

Secondo quanto emerso, i banditi avrebbero utilizzato una pinza idraulica, attrezzatura simile a quella impiegata anche dai vigili del fuoco negli interventi di soccorso, per riuscire a introdursi all’interno della rivendita. Una volta entrati, hanno razziato le vetrine e sono riusciti anche ad arrivare alla cassaforte, custodita all’interno di un caveau, svuotandone il contenuto.

Razzia nella gioielleria del centro

Il colpo è stato messo a segno nel cuore del centro cittadino. I malviventi, almeno tre persone secondo le prime ricostruzioni, avrebbero agito rapidamente durante la notte, per poi fuggire a bordo di un’Audi nera.

Il bottino è ancora in fase di quantificazione definitiva, ma il valore dei preziosi rubati supererebbe i 100mila euro. Nella razzia sarebbero finiti sia i gioielli esposti nelle vetrine sia quanto custodito nella cassaforte presente nel caveau dell’attività.

Indagini dei carabinieri

L’area della gioielleria è stata circoscritta per consentire i rilievi scientifici. Sul posto sono al lavoro gli specialisti incaricati di raccogliere elementi utili all’identificazione degli autori del furto.

Le indagini sono condotte dai carabinieri della stazione locale, insieme ai militari della Compagnia di Pordenone e del Nucleo investigativo provinciale. Al vaglio degli investigatori ci sono anche le immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza presenti nella zona, che potrebbero fornire dettagli importanti sulla dinamica del colpo e sulla fuga dei ladri.