Spettacoli in Fvg, incassi in crescita ma il pubblico premia soprattutto il calcio

I dati su incassi e presenza agli spettacoli in Fvg.

Crescono gli incassi degli spettacoli, ma calano le presenze in diversi settori dell’intrattenimento in Friuli Venezia Giulia. È quanto emerge dai dati 2024 della SIAE – la Società Italiana degli Autori ed Editori – che fotografa l’andamento economico e partecipativo di eventi culturali, sportivi e fieristici nella regione.

Come riportato dall’Ansa, nel complesso, il settore ha generato oltre 67 milioni di euro, segnando un aumento rispetto all’anno precedente. Tuttavia, il dato positivo sui ricavi non sempre si accompagna a un aumento di pubblico. In particolare, i concerti di musica pop, rock e leggera, pur mantenendo la leadership per incassi (16,5 milioni di euro), hanno registrato un calo di spettatori: 523.581 ingressi complessivi, in diminuzione rispetto al 2023.

Discoteche e stadi in calo

In seconda posizione per volume economico si collocano le discoteche, ma anche in questo caso i numeri parlano di una flessione: 817.932 biglietti venduti, oltre 200mila in meno rispetto all’anno scorso, per un totale di 12,3 milioni di euro incassati. Al terzo posto c’è il calcio, con 11 milioni di euro e 627.691 presenze, anch’esse in calo di circa 80mila unità rispetto al 2023.

A crescere, invece, sono stati il teatro di prosa, che ha toccato quota 5,9 milioni di euro (contro i 5,6 milioni dello scorso anno), e le mostre, che hanno superato i 4,7 milioni di euro, con 466.311 visitatori.

Udinese protagonista assoluta tra gli eventi più seguiti

La classifica dei cinque eventi con il maggior numero di spettatori segna un cambio netto rispetto al 2023: nessun concerto in top 5, dominata interamente dalle partite dell’Udinese. In cima l’incontro contro l’Inter dell’8 aprile, seguito dai match con Juventus (2 novembre), Roma (14 aprile), Empoli (19 maggio) e ancora Inter (28 settembre).