Dichiarazioni dei Redditi, ecco quali sono i comuni più ricchi e i più poveri del Friuli Venezia Giulia. La classifica

24 Aprile 2026

di Giacomo Attuente

Il Fvg all’ottavo posto per reddito imponibile Irpef: la classifica dei Comuni.

Il Friuli Venezia Giulia, in base alle dichiarazioni presentate nel 2025 (e riferite all’anno d’imposta precedente), si pone all’ottavo posto a livello nazionale per reddito imponibile medio (che è pari al reddito complessivo al netto degli oneri deducibili) dichiarato ai fini Irpef (per un totale di oltre 960.000 contribuenti). La Lombardia è la regione più “ricca” con una media di 29.151 euro, mentre in fondo alla graduatoria si posiziona la Calabria con 18.692 euro. Lo rende noto il ricercatore dell’Ires Fvg Alessandro Russo che ha rielaborato dati Mef. A livello provinciale Trieste presenta il valore più elevato, ossia un reddito imponibile medio pari a 27.409 euro, mentre Gorizia registra quello più basso (24.418 euro). Trieste risulta anche la nona provincia a livello nazionale (nel biennio precedente era decima) e la seconda del Triveneto dopo Bolzano (che registra una media di 28.222 euro).

Nel 2025 è aumentato il numero di contribuenti

Nel 2025 il numero di contribuenti è aumentato dello 0,6% sia a livello nazionale sia in regione (in termini assoluti per il Friuli Venezia Giulia è pari a +5.267 unità). L’incremento riscontrato ha riguardato prevalentemente i lavoratori dipendenti (+5.900 in un anno, pari a +1,1%), mentre il numero di pensionati è aumentato in maniera contenuta (+0,2%). È anche interessante notare che il reddito pensionistico medio negli ultimi due decenni si è progressivamente avvicinato a quello derivante dal lavoro dipendente. In Friuli Venezia Giulia, in base alle dichiarazioni presentate nel 2004, il reddito medio dei pensionati era pari a due terzi di quello dei lavoratori subordinati; tale rapporto è costantemente cresciuto nel tempo fino ad arrivare attualmente a oltre il 92% (23.153 euro contro 25.085). Anche a livello nazionale la situazione è analoga, con i pensionati che dichiarano in media circa l’8% in meno rispetto ai lavoratori dipendenti (22.390 euro contro 24.250).

I dati comunali: Moruzzo primo in regione e 21esimo in Italia

L’analisi comunale, basata sempre sul reddito imponibile medio (l’unico disponibile a tale livello territoriale), vede in Italia ai primi tre posti: Maccastorna in provincia di Lodi (con 72.685 euro), Lajatico in provincia di Pisa (69.476 euro) e Portofino che fa parte della città metropolitana di Genova (con 61.617 euro). Il primo tra i capoluoghi di provincia è Milano che, con una media di oltre 40.000 euro, si colloca al nono posto.

In Friuli Venezia Giulia il comune di Moruzzo si conferma per il 14esimo anno consecutivo al primo posto (e 21esimo a livello nazionale, mentre l’anno precedente era 78esimo) con 37.613 euro di media, seguito da Pagnacco (31.155), Monrupino (29.515) e Duino-Aurisina (29.292); al quinto posto si trova Campoformido (29.159 euro). Le ultime posizioni sono occupate prevalentemente da Comuni montani e delle Valli del Natisone (in particolare Drenchia, Grimacco, Savogna, Pulfero e Stregna tra gli ultimi dieci), dove la quota dei redditi da pensione è particolarmente elevata e i valori medi sono inferiori a 20.000 euro.

La classifica dei redditi nelle province del Friuli Venezia Giulia.

Udine

n.ComuneImponibile medio (euro)N. di contribuenti
1MORUZZO37.6131.927
2PAGNACCO31.1554.029
3CAMPOFORMIDO29.1596.124
4UDINE28.76878.537
5TAVAGNACCO28.26811.594
6MOIMACCO28.2641.266
7MARTIGNACCO28.0585.409
8TRICESIMO27.9876.048
9COLLOREDO DI MONTE ALBANO27.3471.760
10BUTTRIO27.1493.219
11PRADAMANO26.8532.853
12PASIAN DI PRATO26.8227.435
13SAN DANIELE DEL FRIULI26.6906.486
14FAGAGNA26.6684.914
15PALMANOVA26.2484.185
16TOLMEZZO25.9737.919
17LIGNANO SABBIADORO25.8335.932
18PAVIA DI UDINE25.6774.398
19REMANZACCO25.5894.681
20SAN GIORGIO DI NOGARO25.4385.835
21CIVIDALE DEL FRIULI25.3288.991
22POZZUOLO DEL FRIULI25.2995.413
23VISCO25.264645
24CODROIPO25.14212.665
25RUDA25.0972.240
26TARVISIO25.0643.481
27POVOLETTO25.0054.287
28CERVIGNANO DEL FRIULI24.98010.621
29TRIVIGNANO UDINESE24.9491.218
30CASSACCO24.9472.254
31MALBORGHETTO-VALBRUNA24.888766
32TARCENTO24.8817.150
33ARTEGNA24.8652.285
34REANA DEL ROJALE24.7523.838
35FIUMICELLO VILLA VICENTINA24.7504.948
36PREMARIACCO24.7073.203
37GEMONA DEL FRIULI24.6478.551
38CORNO DI ROSAZZO24.6252.527
39MANZANO24.6065.040
40AQUILEIA24.4712.604
41BUJA24.3995.223
42TREPPO GRANDE24.3851.428
43FLAIBANO24.350882
44SAN VITO DI FAGAGNA24.2641.312
45DIGNANO24.2391.882
46AIELLO DEL FRIULI24.2151.751
47GONARS24.1873.668
48PORPETTO24.1521.957
49CARLINO24.1392.098
50BASILIANO24.1324.116
51MERETO DI TOMBA24.1072.011
52BAGNARIA ARSA24.0722.754
53MAGNANO IN RIVIERA24.0701.833
54BICINICCO23.9591.439
55CAMPOLONGO TAPOGLIANO23.928902
56CAVAZZO CARNICO23.907795
57RIVE D’ARCANO23.9011.974
58RAGOGNA23.8532.333
59OVARO23.8251.448
60MUZZANA DEL TURGNANO23.8211.875
61TORVISCOSA23.7592.152
62SAPPADA23.7291.119
63MORTEGLIANO23.6823.921
64SAN GIOVANNI AL NATISONE23.6464.818
65SANTA MARIA LA LONGA23.6231.789
66LATISANA23.61710.581
67MAJANO23.5804.668
68TERZO DI AQUILEIA23.5352.159
69RONCHIS23.4851.576
70PONTEBBA23.4721.104
71AMARO23.436702
72COSEANO23.3661.659
73VERZEGNIS23.320696
74OSOPPO23.2652.320
75CHIUSAFORTE23.176507
76SAN PIETRO AL NATISONE23.0801.772
77DOGNA23.018138
78CAMINO AL TAGLIAMENTO23.0181.239
79SAN VITO AL TORRE22.992971
80MOGGIO UDINESE22.9521.391
81CASTIONS DI STRADA22.8632.940
82VENZONE22.8261.660
83MARANO LAGUNARE22.8181.368
84TRASAGHIS22.8081.718
85TORREANO22.7471.669
86VARMO22.6852.193
87VILLA SANTINA22.6181.760
88LESTIZZA22.4892.937
89SEDEGLIANO22.4742.995
90FAEDIS22.4602.248
91ENEMONZO22.427990
92ATTIMIS22.4051.353
93NIMIS22.3512.099
94PREONE22.232208
95RIVIGNANO TEOR22.2305.118
96TALMASSONS22.2133.044
97PRECENICCO22.2071.172
98PALUZZA22.1841.639
99SOCCHIEVE22.162703
100COMEGLIANS22.115378
101POCENIA22.1141.904
102BERTIOLO22.0601.914
103PREPOTTO21.962566
104ZUGLIO21.829456
105SAN LEONARDO21.719890
106CERCIVENTO21.717507
107ARTA TERME21.7151.620
108FORGARIA NEL FRIULI21.6671.420
109SAURIS21.436318
110MONTENARS21.417415
111AMPEZZO21.396703
112CHIOPRIS VISCONE21.355543
113SUTRIO21.348976
114RAVEO21.219361
115LAUCO21.184540
116PALAZZOLO DELLO STELLA21.0772.302
117RESIUTTA21.026230
118FORNI AVOLTRI20.774422
119RESIA20.681789
120RIGOLATO20.627335
121TREPPO LIGOSULLO20.617527
122FORNI DI SOPRA20.571794
123RAVASCLETTO20.562440
124PAULARO20.4601.842
125BORDANO20.252580
126TAIPANA20.038472
127LUSEVERA19.737520
128PRATO CARNICO19.658699
129STREGNA19.561242
130PULFERO19.434701
131FORNI DI SOTTO18.996463
132SAVOGNA18.883336
133GRIMACCO18.584266
134DRENCHIA15.62685

Pordenone

n.ComuneImponibile medio (euro)N. di contribuenti
1PORDENONE28.44941.536
2ROVEREDO IN PIANO28.1504.530
3PORCIA27.89311.742
4CORDENONS26.87314.097
5FONTANAFREDDA26.5649.855
6SACILE26.35315.687
7SAN QUIRINO26.0943.443
8SAN VITO AL TAGLIAMENTO25.99311.969
9FIUME VENETO25.7919.223
10AZZANO DECIMO25.76911.995
11CORDOVADO25.5472.171
12BUDOIA25.4672.002
13PRATA DI PORDENONE25.4186.238
14POLCENIGO24.9402.516
15SPILIMBERGO24.8429.510
16MANIAGO24.7419.030
17SESTO AL REGHENA24.7184.920
18BRUGNERA24.6287.014
19CASARSA DELLA DELIZIA24.3566.427
20CANEVA24.3234.867
21CHIONS24.1583.875
22ZOPPOLA23.8916.626
23AVIANO23.6507.234
24MONTEREALE VALCELLINA23.6153.368
25FRISANCO23.482503
26PASIANO DI PORDENONE23.3005.935
27VALVASONE ARZENE23.0323.277
28PRAVISDOMINI22.9672.505
29SEQUALS22.9251.812
30MEDUNO22.7211.257
31FANNA22.6451.198
32TRAVESIO22.4791.414
33CAVASSO NUOVO22.4781.208
34VAJONT22.3191.175
35ERTO E CASSO22.166309
36CLAUZETTO22.133324
37TRAMONTI DI SOPRA21.969251
38VIVARO21.9441.071
39CIMOLAIS21.915310
40ARBA21.7191.057
41MORSANO AL TAGLIAMENTO21.4642.246
42PINZANO AL TAGLIAMENTO21.3211.212
43TRAMONTI DI SOTTO21.273304
44VITO D’ASIO20.974613
45CLAUT20.639745
46CASTELNOVO DEL FRIULI20.465729
47ANDREIS19.862212
48SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO19.7101.354
49BARCIS19.654205
50SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA19.2434.045

Gorizia.

n.ComuneImponibile medio (euro)N. di contribuenti
1FARRA D’ISONZO26.6451.360
2CAPRIVA DEL FRIULI26.3381.298
3STARANZANO26.2845.528
4SAN LORENZO ISONTINO26.0791.202
5TURRIACO25.6632.210
6MOSSA25.6451.215
7DOBERDO’ DEL LAGO25.4811.088
8SAGRADO25.3291.722
9SAN CANZIAN D’ISONZO25.2684.662
10FOGLIANO REDIPUGLIA25.1762.345
11GRADISCA D’ISONZO25.1135.366
12SAN PIER D’ISONZO25.0621.508
13RONCHI DEI LEGIONARI24.8209.660
14GORIZIA24.74628.038
15SAVOGNA D’ISONZO24.7451.448
16ROMANS D’ISONZO24.6432.965
17MORARO24.610584
18GRADO24.3376.438
19MARIANO DEL FRIULI24.2271.247
20CORMONS24.1275.876
21MEDEA24.049733
22VILLESSE23.7921.344
23MONFALCONE22.61523.535
24DOLEGNA DEL COLLIO21.829281
25SAN FLORIANO DEL COLLIO20.722732

Trieste.

n.ComuneImponibile medio (euro)N. di contribuenti
1MONRUPINO29.515735
2DUINO AURISINA29.2926.886
3SGONICO28.7461.630
4TRIESTE27.438160.697
5MUGGIA26.23610.460
6SAN DORLIGO DELLA VALLE25.5454.745

Le differenze territoriali a Trieste

Per i Comuni di grandi dimensioni sono disponibili anche le informazioni reddituali in base al Codice di avviamento postale; per la nostra regione è il caso di Trieste. A livello nazionale al primo posto ci sono tre aree del Comune di Milano, contraddistinte dai Cap 20145, 20123 e 20121 (quest’ultima comprende ad esempio il Quadrilatero della moda) con un reddito imponibile medio che supera gli 80.000 euro. A Trieste la zona con la media più elevata (39.742 euro) è quella contrassegnata dal Cap 34123 (che corrisponde parzialmente al quartiere di San Vito), mentre all’ultimo posto si trova quella con il Cap 34137 (che comprende indicativamente il rione di San Giacomo) e un imponibile medio di poco superiore alla metà (21.685 euro).

Codice di avviamento postaleReddito imponibile medio (euro)
3412339.742
3413437.582
3413637.060
3412434.671
3415133.987
3413331.751
3414329.794
3414228.834
3414128.743
3412128.681
3413527.818
3412727.702
3412527.601
3412627.308
3414926.864
3413926.279
3412825.952
3414724.705
3414624.387
3413123.933
3412923.241
3414522.949
3414822.874
3412222.867
3413822.816
3413222.427
3414422.185
3413721.685
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