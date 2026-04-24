Il Fvg all’ottavo posto per reddito imponibile Irpef: la classifica dei Comuni.

Il Friuli Venezia Giulia, in base alle dichiarazioni presentate nel 2025 (e riferite all’anno d’imposta precedente), si pone all’ottavo posto a livello nazionale per reddito imponibile medio (che è pari al reddito complessivo al netto degli oneri deducibili) dichiarato ai fini Irpef (per un totale di oltre 960.000 contribuenti). La Lombardia è la regione più “ricca” con una media di 29.151 euro, mentre in fondo alla graduatoria si posiziona la Calabria con 18.692 euro. Lo rende noto il ricercatore dell’Ires Fvg Alessandro Russo che ha rielaborato dati Mef. A livello provinciale Trieste presenta il valore più elevato, ossia un reddito imponibile medio pari a 27.409 euro, mentre Gorizia registra quello più basso (24.418 euro). Trieste risulta anche la nona provincia a livello nazionale (nel biennio precedente era decima) e la seconda del Triveneto dopo Bolzano (che registra una media di 28.222 euro).

Nel 2025 è aumentato il numero di contribuenti

Nel 2025 il numero di contribuenti è aumentato dello 0,6% sia a livello nazionale sia in regione (in termini assoluti per il Friuli Venezia Giulia è pari a +5.267 unità). L’incremento riscontrato ha riguardato prevalentemente i lavoratori dipendenti (+5.900 in un anno, pari a +1,1%), mentre il numero di pensionati è aumentato in maniera contenuta (+0,2%). È anche interessante notare che il reddito pensionistico medio negli ultimi due decenni si è progressivamente avvicinato a quello derivante dal lavoro dipendente. In Friuli Venezia Giulia, in base alle dichiarazioni presentate nel 2004, il reddito medio dei pensionati era pari a due terzi di quello dei lavoratori subordinati; tale rapporto è costantemente cresciuto nel tempo fino ad arrivare attualmente a oltre il 92% (23.153 euro contro 25.085). Anche a livello nazionale la situazione è analoga, con i pensionati che dichiarano in media circa l’8% in meno rispetto ai lavoratori dipendenti (22.390 euro contro 24.250).

I dati comunali: Moruzzo primo in regione e 21esimo in Italia

L’analisi comunale, basata sempre sul reddito imponibile medio (l’unico disponibile a tale livello territoriale), vede in Italia ai primi tre posti: Maccastorna in provincia di Lodi (con 72.685 euro), Lajatico in provincia di Pisa (69.476 euro) e Portofino che fa parte della città metropolitana di Genova (con 61.617 euro). Il primo tra i capoluoghi di provincia è Milano che, con una media di oltre 40.000 euro, si colloca al nono posto.

In Friuli Venezia Giulia il comune di Moruzzo si conferma per il 14esimo anno consecutivo al primo posto (e 21esimo a livello nazionale, mentre l’anno precedente era 78esimo) con 37.613 euro di media, seguito da Pagnacco (31.155), Monrupino (29.515) e Duino-Aurisina (29.292); al quinto posto si trova Campoformido (29.159 euro). Le ultime posizioni sono occupate prevalentemente da Comuni montani e delle Valli del Natisone (in particolare Drenchia, Grimacco, Savogna, Pulfero e Stregna tra gli ultimi dieci), dove la quota dei redditi da pensione è particolarmente elevata e i valori medi sono inferiori a 20.000 euro.

La classifica dei redditi nelle province del Friuli Venezia Giulia.



Udine

n. Comune Imponibile medio (euro) N. di contribuenti 1 MORUZZO 37.613 1.927 2 PAGNACCO 31.155 4.029 3 CAMPOFORMIDO 29.159 6.124 4 UDINE 28.768 78.537 5 TAVAGNACCO 28.268 11.594 6 MOIMACCO 28.264 1.266 7 MARTIGNACCO 28.058 5.409 8 TRICESIMO 27.987 6.048 9 COLLOREDO DI MONTE ALBANO 27.347 1.760 10 BUTTRIO 27.149 3.219 11 PRADAMANO 26.853 2.853 12 PASIAN DI PRATO 26.822 7.435 13 SAN DANIELE DEL FRIULI 26.690 6.486 14 FAGAGNA 26.668 4.914 15 PALMANOVA 26.248 4.185 16 TOLMEZZO 25.973 7.919 17 LIGNANO SABBIADORO 25.833 5.932 18 PAVIA DI UDINE 25.677 4.398 19 REMANZACCO 25.589 4.681 20 SAN GIORGIO DI NOGARO 25.438 5.835 21 CIVIDALE DEL FRIULI 25.328 8.991 22 POZZUOLO DEL FRIULI 25.299 5.413 23 VISCO 25.264 645 24 CODROIPO 25.142 12.665 25 RUDA 25.097 2.240 26 TARVISIO 25.064 3.481 27 POVOLETTO 25.005 4.287 28 CERVIGNANO DEL FRIULI 24.980 10.621 29 TRIVIGNANO UDINESE 24.949 1.218 30 CASSACCO 24.947 2.254 31 MALBORGHETTO-VALBRUNA 24.888 766 32 TARCENTO 24.881 7.150 33 ARTEGNA 24.865 2.285 34 REANA DEL ROJALE 24.752 3.838 35 FIUMICELLO VILLA VICENTINA 24.750 4.948 36 PREMARIACCO 24.707 3.203 37 GEMONA DEL FRIULI 24.647 8.551 38 CORNO DI ROSAZZO 24.625 2.527 39 MANZANO 24.606 5.040 40 AQUILEIA 24.471 2.604 41 BUJA 24.399 5.223 42 TREPPO GRANDE 24.385 1.428 43 FLAIBANO 24.350 882 44 SAN VITO DI FAGAGNA 24.264 1.312 45 DIGNANO 24.239 1.882 46 AIELLO DEL FRIULI 24.215 1.751 47 GONARS 24.187 3.668 48 PORPETTO 24.152 1.957 49 CARLINO 24.139 2.098 50 BASILIANO 24.132 4.116 51 MERETO DI TOMBA 24.107 2.011 52 BAGNARIA ARSA 24.072 2.754 53 MAGNANO IN RIVIERA 24.070 1.833 54 BICINICCO 23.959 1.439 55 CAMPOLONGO TAPOGLIANO 23.928 902 56 CAVAZZO CARNICO 23.907 795 57 RIVE D’ARCANO 23.901 1.974 58 RAGOGNA 23.853 2.333 59 OVARO 23.825 1.448 60 MUZZANA DEL TURGNANO 23.821 1.875 61 TORVISCOSA 23.759 2.152 62 SAPPADA 23.729 1.119 63 MORTEGLIANO 23.682 3.921 64 SAN GIOVANNI AL NATISONE 23.646 4.818 65 SANTA MARIA LA LONGA 23.623 1.789 66 LATISANA 23.617 10.581 67 MAJANO 23.580 4.668 68 TERZO DI AQUILEIA 23.535 2.159 69 RONCHIS 23.485 1.576 70 PONTEBBA 23.472 1.104 71 AMARO 23.436 702 72 COSEANO 23.366 1.659 73 VERZEGNIS 23.320 696 74 OSOPPO 23.265 2.320 75 CHIUSAFORTE 23.176 507 76 SAN PIETRO AL NATISONE 23.080 1.772 77 DOGNA 23.018 138 78 CAMINO AL TAGLIAMENTO 23.018 1.239 79 SAN VITO AL TORRE 22.992 971 80 MOGGIO UDINESE 22.952 1.391 81 CASTIONS DI STRADA 22.863 2.940 82 VENZONE 22.826 1.660 83 MARANO LAGUNARE 22.818 1.368 84 TRASAGHIS 22.808 1.718 85 TORREANO 22.747 1.669 86 VARMO 22.685 2.193 87 VILLA SANTINA 22.618 1.760 88 LESTIZZA 22.489 2.937 89 SEDEGLIANO 22.474 2.995 90 FAEDIS 22.460 2.248 91 ENEMONZO 22.427 990 92 ATTIMIS 22.405 1.353 93 NIMIS 22.351 2.099 94 PREONE 22.232 208 95 RIVIGNANO TEOR 22.230 5.118 96 TALMASSONS 22.213 3.044 97 PRECENICCO 22.207 1.172 98 PALUZZA 22.184 1.639 99 SOCCHIEVE 22.162 703 100 COMEGLIANS 22.115 378 101 POCENIA 22.114 1.904 102 BERTIOLO 22.060 1.914 103 PREPOTTO 21.962 566 104 ZUGLIO 21.829 456 105 SAN LEONARDO 21.719 890 106 CERCIVENTO 21.717 507 107 ARTA TERME 21.715 1.620 108 FORGARIA NEL FRIULI 21.667 1.420 109 SAURIS 21.436 318 110 MONTENARS 21.417 415 111 AMPEZZO 21.396 703 112 CHIOPRIS VISCONE 21.355 543 113 SUTRIO 21.348 976 114 RAVEO 21.219 361 115 LAUCO 21.184 540 116 PALAZZOLO DELLO STELLA 21.077 2.302 117 RESIUTTA 21.026 230 118 FORNI AVOLTRI 20.774 422 119 RESIA 20.681 789 120 RIGOLATO 20.627 335 121 TREPPO LIGOSULLO 20.617 527 122 FORNI DI SOPRA 20.571 794 123 RAVASCLETTO 20.562 440 124 PAULARO 20.460 1.842 125 BORDANO 20.252 580 126 TAIPANA 20.038 472 127 LUSEVERA 19.737 520 128 PRATO CARNICO 19.658 699 129 STREGNA 19.561 242 130 PULFERO 19.434 701 131 FORNI DI SOTTO 18.996 463 132 SAVOGNA 18.883 336 133 GRIMACCO 18.584 266 134 DRENCHIA 15.626 85

Pordenone

n. Comune Imponibile medio (euro) N. di contribuenti 1 PORDENONE 28.449 41.536 2 ROVEREDO IN PIANO 28.150 4.530 3 PORCIA 27.893 11.742 4 CORDENONS 26.873 14.097 5 FONTANAFREDDA 26.564 9.855 6 SACILE 26.353 15.687 7 SAN QUIRINO 26.094 3.443 8 SAN VITO AL TAGLIAMENTO 25.993 11.969 9 FIUME VENETO 25.791 9.223 10 AZZANO DECIMO 25.769 11.995 11 CORDOVADO 25.547 2.171 12 BUDOIA 25.467 2.002 13 PRATA DI PORDENONE 25.418 6.238 14 POLCENIGO 24.940 2.516 15 SPILIMBERGO 24.842 9.510 16 MANIAGO 24.741 9.030 17 SESTO AL REGHENA 24.718 4.920 18 BRUGNERA 24.628 7.014 19 CASARSA DELLA DELIZIA 24.356 6.427 20 CANEVA 24.323 4.867 21 CHIONS 24.158 3.875 22 ZOPPOLA 23.891 6.626 23 AVIANO 23.650 7.234 24 MONTEREALE VALCELLINA 23.615 3.368 25 FRISANCO 23.482 503 26 PASIANO DI PORDENONE 23.300 5.935 27 VALVASONE ARZENE 23.032 3.277 28 PRAVISDOMINI 22.967 2.505 29 SEQUALS 22.925 1.812 30 MEDUNO 22.721 1.257 31 FANNA 22.645 1.198 32 TRAVESIO 22.479 1.414 33 CAVASSO NUOVO 22.478 1.208 34 VAJONT 22.319 1.175 35 ERTO E CASSO 22.166 309 36 CLAUZETTO 22.133 324 37 TRAMONTI DI SOPRA 21.969 251 38 VIVARO 21.944 1.071 39 CIMOLAIS 21.915 310 40 ARBA 21.719 1.057 41 MORSANO AL TAGLIAMENTO 21.464 2.246 42 PINZANO AL TAGLIAMENTO 21.321 1.212 43 TRAMONTI DI SOTTO 21.273 304 44 VITO D’ASIO 20.974 613 45 CLAUT 20.639 745 46 CASTELNOVO DEL FRIULI 20.465 729 47 ANDREIS 19.862 212 48 SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO 19.710 1.354 49 BARCIS 19.654 205 50 SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA 19.243 4.045

Gorizia.

n. Comune Imponibile medio (euro) N. di contribuenti 1 FARRA D’ISONZO 26.645 1.360 2 CAPRIVA DEL FRIULI 26.338 1.298 3 STARANZANO 26.284 5.528 4 SAN LORENZO ISONTINO 26.079 1.202 5 TURRIACO 25.663 2.210 6 MOSSA 25.645 1.215 7 DOBERDO’ DEL LAGO 25.481 1.088 8 SAGRADO 25.329 1.722 9 SAN CANZIAN D’ISONZO 25.268 4.662 10 FOGLIANO REDIPUGLIA 25.176 2.345 11 GRADISCA D’ISONZO 25.113 5.366 12 SAN PIER D’ISONZO 25.062 1.508 13 RONCHI DEI LEGIONARI 24.820 9.660 14 GORIZIA 24.746 28.038 15 SAVOGNA D’ISONZO 24.745 1.448 16 ROMANS D’ISONZO 24.643 2.965 17 MORARO 24.610 584 18 GRADO 24.337 6.438 19 MARIANO DEL FRIULI 24.227 1.247 20 CORMONS 24.127 5.876 21 MEDEA 24.049 733 22 VILLESSE 23.792 1.344 23 MONFALCONE 22.615 23.535 24 DOLEGNA DEL COLLIO 21.829 281 25 SAN FLORIANO DEL COLLIO 20.722 732

Trieste.

n. Comune Imponibile medio (euro) N. di contribuenti 1 MONRUPINO 29.515 735 2 DUINO AURISINA 29.292 6.886 3 SGONICO 28.746 1.630 4 TRIESTE 27.438 160.697 5 MUGGIA 26.236 10.460 6 SAN DORLIGO DELLA VALLE 25.545 4.745

Le differenze territoriali a Trieste

Per i Comuni di grandi dimensioni sono disponibili anche le informazioni reddituali in base al Codice di avviamento postale; per la nostra regione è il caso di Trieste. A livello nazionale al primo posto ci sono tre aree del Comune di Milano, contraddistinte dai Cap 20145, 20123 e 20121 (quest’ultima comprende ad esempio il Quadrilatero della moda) con un reddito imponibile medio che supera gli 80.000 euro. A Trieste la zona con la media più elevata (39.742 euro) è quella contrassegnata dal Cap 34123 (che corrisponde parzialmente al quartiere di San Vito), mentre all’ultimo posto si trova quella con il Cap 34137 (che comprende indicativamente il rione di San Giacomo) e un imponibile medio di poco superiore alla metà (21.685 euro).