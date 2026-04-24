A Premariacco centrato un 5 da oltre 26mila euro.

Colpo fortunato in Friuli Venezia Giulia, dove il “6” al SuperEnalotto è stato soltanto sfiorato. Nell’estrazione di martedì 23 aprile 2026, a Premariacco, è stato centrato un “5” del valore di 26.361,88 euro.

Come riporta Agipronews, la giocata vincente è stata registrata in via Fiore dei Liberi, al Bar Cooperativa di Consumo di Premariacco. Resta invece ancora imbattuto il “6”, il premio più ambito del SuperEnalotto. L’ultima sestina vincente risale al 22 maggio 2025, quando a Desenzano del Garda furono vinti 35,4 milioni di euro.

Nel frattempo il jackpot continua a crescere e per la prossima estrazione, in programma venerdì 24 aprile, ha raggiunto quota 154,3 milioni di euro. Una cifra che lo rende attualmente il montepremi più alto al mondo, alimentando l’attesa e la speranza di milioni di giocatori in tutta Italia.