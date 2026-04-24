Violento incidente stradale questa mattina, venerdì 24 aprile, all’incrocio tra la strada provinciale 82 e via Ferraria, nel territorio comunale di Mortegliano. Nel violento impatto tra un’auto e uno scooter è rimasto gravemente ferito il conducente del mezzo a due ruote.

Secondo una prima ricostruzione effettuata dalle forze dell’ordine intervenute sul posto, lo scontro sarebbe avvenuto proprio in corrispondenza dell’intersezione. L’urto è stato particolarmente violento e ha sbalzato il centauro dalla sella, facendolo rovinare pesantemente sull’asfalto. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.

I soccorsi

Immediato l’intervento dei soccorsi. Sul luogo dell’incidente sono arrivati i sanitari del 118 con ambulanza e automedica, affiancati dai vigili del fuoco, impegnati nella messa in sicurezza dei veicoli e della carreggiata. Presenti anche le forze dell’ordine per i rilievi planimetrici e la gestione del traffico.

Il motociclista, apparso fin da subito in condizioni critiche, ha riportato lesioni importanti. Dopo le prime cure sul posto, è stato stabilizzato e trasportato in elicottero all’ospedale di Udine.

Il tratto della SP82 interessato dal sinistro è rimasto parzialmente bloccato per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi coinvolti.Sono ora in corso gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.