Incendio a Comeglians, fiamme spente: decisivo l’intervento dell’elicottero

Si è concluso senza ulteriori criticità l’intervento per l’incendio boschivo sviluppatosi nel pomeriggio di ieri, 23 aprile, nel territorio comunale di Comeglians. Dopo ore di lavoro intenso tra cielo e terra, alle 8:30 di questa mattina la Stazione forestale di Forni Avoltri ha confermato che l’incendio è completamente spento. Non si registra presenza di vento né focolai attivi o fumanti, segnale che l’emergenza può considerarsi rientrata.

Nel corso della giornata il personale forestale procederà con la stima dell’area percorsa dal fuoco e con le verifiche tecniche di rito. È previsto inoltre un ulteriore sopralluogo nel pomeriggio per escludere eventuali riprese.

L’incendio e le operazioni di spegnimento.

L’allarme era scattato ieri pomeriggio alle 15:42, quando la Sala Operativa Regionale aveva ricevuto la segnalazione di un incendio di interfaccia. In breve tempo era stato accertato che le fiamme si stavano espandendo verso il bosco di Maranzanis.

Sul posto erano stati attivati la pattuglia ispettoriale di Pontebba e il Direttore delle Operazioni di Spegnimento regionale, in coordinamento con i Vigili del Fuoco. Decisivo l’impiego dell’elicottero della Protezione Civile, entrato in azione dalle 16:45 e impegnato per diverse ore nei lanci d’acqua, con rifornimento dal fiume Degano.

La zona, particolarmente impervia, non ha consentito un intervento diretto via terra, rendendo fondamentale l’intervento dall’alto. Durante le operazioni era stato inoltre verificato che le baite presenti sopra il fronte del fuoco non risultavano in pericolo. Nel corso del pomeriggio e della serata l’elicottero ha effettuato complessivamente 50 lanci, contribuendo a contenere e poi spegnere le fiamme.



Alle 22:30 il Direttore delle Operazioni di Spegnimento ha comunicato che l’incendio risultava bonificato e circoscritto, con la presenza di alcuni punti caldi all’interno dell’area già bruciata, da cui si alzava ancora del fumo. Infine questa mattina la conferma dello spegnimento dell’incendio.