I disegni dei piccoli pazienti friulani volano tra le stelle: arriveranno alla Stazione Spaziale Internazionale

I disegni dei bambini nella Stazione Spaziale Internazionale.

Un sogno che diventa realtà per i piccoli pazienti dell’Irccs Burlo Garofolo di Trieste: i loro disegni, raccolti grazie alla Fondazione Scriptorium Foroiuliense e alla Fondazione Burlo Garofolo, partiranno per un viaggio speciale… direttamente verso la Stazione Spaziale Internazionale. Il progetto, intitolato “Spazio ai piccoli”, raccoglie le creazioni artistiche dei bambini ricoverati nella struttura sanitaria, che con i loro piccoli pensieri illustrati voleranno in orbita a bordo della prima missione disponibile.

L’iniziativa sarà presentata mercoledì 4 giugno alle 11 nella sala stampa di Palazzo Montecitorio, a Roma, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri. A introdurre l’evento un videomessaggio della ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli. Saranno presenti, tra gli altri, il presidente della Fondazione Scriptorium Foroiuliense Roberto Giurano, il presidente della Fondazione Burlo Garofolo Gabriele Cont, il sindaco di San Daniele del Friuli Pietro Valent, il direttore dell’Irccs Burlo Garofolo Francesca Tosolini e l’assessore alla Salute della Regione Friuli Venezia Giulia Riccardo Riccardi.

Il manufatto con i disegni sarà poi consegnato ai rappresentanti dell’Aeronautica Militare, partner fondamentale insieme al Comune di San Daniele del Friuli e alla Regione Friuli Venezia Giulia.

Ma il progetto non resterà confinato nello spazio: i disegni saranno protagonisti di una mostra itinerante che toccherà diverse città italiane, permettendo a tutti di ammirare le opere dei piccoli artisti friulani. Un viaggio tra stelle e fantasia, un gesto di speranza e coraggio portato avanti da chi, anche nei momenti più difficili, sa guardare lontano.