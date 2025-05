Parco Moretti torna casa del circo contemporaneo con Terminal: una mongolfiera per la sorpresa finale

Il circo contemporaneo torna al parco Moretti di Udine con Terminal.

Il circo contemporaneo torna protagonista a Udine con Terminal 2025, il festival che trasforma il Parco Moretti in un vibrante palcoscenico di arte, musica e innovazione dal 13 al 22 giugno. L’edizione di quest’anno si chiuderà con un evento spettacolare e unico: uno show a bordo di una mongolfiera che farà davvero “toccare il cielo con un dito” al pubblico.

Organizzato da Circo all’inCirca e cooperativa Puntozero, con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia, Comune di Udine, Ministero della Cultura, Fondazione Friuli e Promoturismo FVG, Terminal 2025 offre un’esperienza coinvolgente per spettatori di tutte le età, unendo performance di altissimo livello a momenti di scoperta e socialità nel cuore verde della città.

Un programma ricco e variegato

Il cartellone di Terminal 2025 propone quasi sessanta appuntamenti tra spettacoli, laboratori, concerti e incontri. Tra i protagonisti più attesi ci sono i Los Putos Makinas, gruppo spagnolo che torna a Udine con un nuovo show in ben tre repliche, dopo il successo del 2023. Non mancheranno laboratori creativi di circo, arteterapia e riuso, pensati sia per i più piccoli che per gli adulti.

Tra le novità, una biblioteca itinerante accompagnerà il pubblico alla scoperta della storia del circo contemporaneo, mentre il tradizionale Audiobus continuerà a far viaggiare gli spettatori tra musica e narrazione. Gli appuntamenti musicali si apriranno con il concerto della North East Ska* Jazz Orchestra, evento che darà il via a una serie di concerti e dj set lungo tutta la durata del festival.

La manifestazione si conferma anche un momento di impegno verso la sostenibilità, grazie alla collaborazione con SlowFood per la lotta allo spreco alimentare e con Caritas, che proporrà un mercatino vintage e laboratori sul riuso. L’area food&drink sarà curata da CasAupa e Menti Libere, garantendo un’offerta di qualità per i momenti di pausa tra uno spettacolo e l’altro.

Un festival che cresce e coinvolge

“Terminal non è solo un festival, ma un progetto culturale in continua crescita, capace di unire produzioni originali, laboratori e musica in un evento unico” spiega Federico Pirone, assessore alla Cultura del Comune di Udine. “Portare il festival al Parco Moretti è stata una scelta vincente, perché ha dato nuova vita a uno spazio verde centrale, trasformandolo in un luogo di incontro e creatività condivisa”.

Il direttore artistico Davide Perissutti aggiunge: “Uno dei punti chiave di Terminal è la sua “attraversabilità”: vogliamo che il pubblico viva il parco come uno spazio libero, dove le performance artistiche si intrecciano con momenti di relazione, creando un’esperienza collettiva unica”. Joseph Facchin, project manager del festival, sottolinea inoltre l’importanza delle collaborazioni con associazioni locali che arricchiscono il programma con laboratori, giochi e incontri, facendo di Terminal uno spazio di relazione e condivisione per tutta la cittadinanza.

Informazioni pratiche

Gli spettacoli all’aperto sono a ingresso gratuito e senza prenotazione, salvo indicazioni diverse. Si consiglia di portare un asciugamano o una coperta per sedersi sull’erba. Gli spettacoli sotto il tendone fucsia e giallo prevedono un biglietto a pagamento (8 euro intero, 5 euro under 30), acquistabile un’ora prima alla biglietteria del Parco Moretti o online su VivaTicket. In caso di maltempo, gli eventi si sposteranno all’interno del tendone o verranno riprogrammati nei giorni successivi, con aggiornamenti disponibili sulle pagine social ufficiali di Terminal.