Riceve un sms su un bonifico finto e ne esegue uno vero: truffato per 50mila euro

La truffa dell’sms sul finto bonifico.

Un 70enne pensionato di Moruzzo è stato vittima di una truffa da quasi 50mila euro, cadendo nel classico raggiro via sms. L’uomo ha ricevuto un messaggio sul cellulare che lo avvertiva di un bonifico sospetto in uscita dal suo conto, con l’invito a contattare un numero, apparentemente dei carabinieri, per bloccare l’operazione.

Al telefono, però, un truffatore si è spacciato per un militare dell’Arma e ha convinto il pensionato a recarsi in banca per effettuare un bonifico “di sicurezza”. In buona fede, il pensionato ha così trasferito 49.850 euro su un conto indicato dai malviventi, credendo di mettere al sicuro i suoi soldi. Solo dopo, insospettito, si è reso conto della truffa. La denuncia è stata presentata questa mattina ai carabinieri di Martignacco, che hanno aperto le indagini per risalire agli autori del raggiro.