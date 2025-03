I contributi per l’anno scolastico 2024/2025: c’è tempo fino al 7 maggio per presentare la domanda.

Sono stati pubblicati online i bandi e la modulistica per l’accesso ai contributi per l’anno scolastico 2024/2025: la Dote Scuola, il sostegno alle spese di iscrizione alle scuole paritarie e i contributi per l’ospitalità nei convitti. Le domande per potranno essere presentate esclusivamente online attraverso il sito di Ardis FVG (www.ardis.fvg.it) entro le ore 10 del 7 maggio 2025.

Con queste misure diamo un aiuto concreto alle famiglie, per oltre 6 milioni di euro. In particolare, su Dote scuola l’Amministrazione regionale ha messo a disposizione ben 3,5 milioni nel 2025, con un incremento di 500mila euro rispetto all’anno passato”, ha spiegato l’assessore all’Istruzione del Friuli Venezia Giulia, Alessia Rosolen.

La dote scuola.

La Dote Scuola prevede un contributo forfettario per la copertura delle spese legate alla frequenza scolastica, come libri di testo e trasporti. L’importo è di 250 euro per gli studenti delle scuole secondarie di primo grado e del primo biennio delle scuole secondarie di secondo grado, e di 400 euro per gli studenti del triennio delle scuole secondarie di secondo grado.

Possono beneficiarne le famiglie degli studenti residenti in Friuli Venezia Giulia iscritti a una scuola secondaria statale o paritaria con un indicatore Isee fino a 35mila euro. Sono previste esenzioni dall’Isee per i nuclei familiari di studenti con disabilità, genitori vedovi o madri inserite in percorsi di protezione da violenza domestica. Il contributo è cumulabile con altre agevolazioni comunali o statali, e all’interno del modulo online è possibile presentare richiesta anche per la borsa di studio statale.

Sostegno alle famiglie per l’iscrizione e la frequenza delle scuole paritarie

“Con l’aggiornamento delle Linee Guida per il diritto allo studio, grazie a uno stanziamento in bilancio di oltre 2,3 milioni, ovvero uno in più rispetto ai precedenti anni scolastici, diamo la possibilità alle famiglie con studenti iscritti alle scuole paritarie primarie e secondarie possono di un contributo economico finalizzato alla copertura delle spese di iscrizione e frequenza“, ha detto Rosolen.

Nello specifico sono previsti: 1.095 euro per la scuola primaria (precedentemente 730 euro), 1.545 euro per la scuola secondaria di primo grado (prima 1.030 euro), 2.145 euro per la scuola secondaria di secondo grado (precedentemente 1.430 euro). Anche in questo caso, il contributo è cumulabile con altre agevolazioni, inoltre è prevista la possibilità di accesso senza certificazione Isee per le famiglie vedovili o per le madri che stanno uscendo da situazioni di violenza.

I contributi sono concessi anche per la frequenza di scuole dell’obbligo e scuole secondarie, comprese quelle statali, purché non aventi finalità di lucro e ubicate all’estero, purché in grado di rilasciare un titolo di studio avente valore legale e per la cui frequenza sia richiesto il pagamento di una retta e la frequenza sia motivata da comprovate esigenze lavorative o di studio di almeno uno dei genitori.

Contributo per l’ospitalità degli studenti nei convitti

La Regione ha, infine, stanziato 100mila euro per garantire un contributo di 800 euro destinato alle famiglie con studenti iscritti alle scuole secondarie di secondo grado che alloggiano nei convitti del Friuli Venezia Giulia. L’accesso è riservato ai nuclei con Isee fino a 35mila euro, con deroghe previste per le categorie più fragili.

Anche in questo caso sono previste deroghe al possesso dell’attestazione Isee nei seguenti casi: se i genitori sono in possesso di certificato di stato vedovile; se le madri sono inserite in un percorso di protezione e sostegno all’uscita da una situazione di violenza. A differenza delle altre misure, questo contributo non è, però, cumulabile con altre agevolazioni pubbliche erogate per la stessa finalità.