Maxi incidente a Trieste: coinvolte 7 auto e un autobus: 9 feriti

L’incidente nel pomeriggio in Via Flavia a Trieste.

Maxi incidente nel primo pomeriggio di oggi in Via Flavia a Trieste, che ha coinvolto un autobus di linea urbana e sette autovetture. E’ successo intorno alle 15 e 30 e sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Trieste con una squadra, un mezzo polisoccorso e il Capo turno della sede centrale più la squadra del distaccamento di Muggia

I Vigili del fuoco hanno operato in sinergia con il personale sanitario, presente in forze, per estricare una persona rimasta incastrata all’interno di una delle autovetture coinvolte. In totale, sono nove le persone rimaste ferite nell’incidente, tutte prontamente soccorse dal personale sanitario.

Dopo il soccorso alle persone, i Vigili del Fuoco si sono occupati della messa in sicurezza dei veicoli coinvolti e della zona dell’incidente. Le cause del sinistro sono attualmente al vaglio delle forze dell’ordine, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell’accaduto.