Bicinicco, sparano e uccidono alcuni animali: poi si dileguano

“Ero assieme a due volontarie, passeggiavamo lungo la via centrale, quando , ad un certo punto, abbiamo sentito una sequela di spari poco distanti da noi, il nostro sangue si è raggelato” con queste parole Patrizia Munarin, presidente GEA ( guardie ecozoofile ambientali) e Animal Pride Defending Fvg, inizia un racconto che ha quasi dell’ incredibile.

Lunedì 17 marzo, poco dopo le 19.30, la Munarin si trovava a passeggiare lungo Via Nazionale, in centro a Bicinicco, assieme a due colleghe di lunga data. Ad un certo punto, nei pressi di una colonia felina, hanno sentito il boato di alcuni colpi, che, in un primo momento, sembravano essere petardi. Prese alla sprovvista e impaurite, le volontarie, avvicinandosi, hanno realizzato che i responsabili, muniti di fucile, si erano con tutta probabilità introdotti in un caseggiato disabitato, dirimpetto la colonia, fuggendo poi dal giardino sul retro.

“Una di noi ha subito intimato a queste persone di andarsene, e così hanno fatto, non portando a termine il loro tanto cruento quanto assurdo piano – spiega la Munarin – quando ci siamo recate sul posto, a una decina di metri, abbiamo visto diversi colombi morti, alcuni agonizzanti, mentre quelli feriti li abbiamo portati nell’ immediato da un veterinario specializzato “.

Allertate le forze dell’ordine, data la circostanza anomala, il posto centrale in cui si è verificato il fatto , e l’orario discutibile, queste ultime però non si sono recate sul posto, nonostante sia già iniziata la ricerca , tramite gli animali feriti, di chi nella zona possa essere in possesso di quel tipo di arma, risalendo dal proiettile ( o dai pallini) conficcati nell’ addome degli animali. ” Oltre ad aver ucciso i colombi, hanno spaventato a morte i gatti della colonia, secondo noi , dei possibili bersagli mancati” afferma Patrizia. La denuncia a carico di ignoti è già in essere, mentre si aspetta l’evoluzione delle indagini delle forze dell’ordine.