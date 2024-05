Elena Lot eletta Miss Mondo Friuli Venezia Giulia 2024

Una serata di emozioni, talento e bellezza ha illuminato il Teatro Candoni di Tolmezzo, che ha ospitato la Finalissima Regionale di Miss Mondo Friuli Venezia Giulia 2024. L’evento, organizzato dall’agenzia Mecforyou, in collaborazione con la Pro Loco di Tolmezzo e l’amministrazione comunale, presentato da Emily Miozzo, ha visto trionfare la giovane Elena Lot, 18 anni.

La serata a Tolmezzo è stata un vero e proprio omaggio al territorio, con la partecipazione attiva dei commercianti locali, che hanno contribuito alla sfilata di moda, all’allestimento e allo spettacolo. Il Museo Carnico delle Arti Popolari ha portato sul palco le tradizioni locali, mentre le allieve Ginnastica Artistica dell’ASD SPE20 e i cantanti Giacomo di Viesto e la madrina Alice Bazo hanno intrattenuto il pubblico con le loro esibizioni. L’atmosfera è stata ulteriormente animata dalla musica di DJ Pietro Berti e dalla professionalità del service audio video che ha garantito uno spettacolo impeccabile.

Un momento significativo della serata è stato l’intervento dell’Associazione ANDOS di Tolmezzo, che ha sensibilizzato il pubblico sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce del tumore al seno.

Madrine della serata Sara Adami Miss Mondo Friuli Venezia Giulia 2023 e Ilenia Fontanini che hanno incoronato la nuova reginetta di bellezza. Insieme a Elena Lot, partiranno per la finale nazionale di Gallipoli anche Francesca Viel, Elisa Vidali, Ermira Ramadani, Giulia Zamparo, Angelica Mazzero e Angela Borghese, quest’ultima vincitrice del titolo Miss Web. Inoltre sono state premiate con la fascia di “Miss Pro Loco Tolmezzo” Sofia Cittaro e “Miss Tolmezzo” Melissa Braida”.

La finale nazionale di Miss Mondo.

La finale nazionale, che si terrà a Gallipoli dal 1° al 16 giugno, vedrà la partecipazione di 150 ragazze provenienti da tutta Italia. Il 3 giugno saranno selezionate le 50 finaliste, mentre il 6 giugno saranno annunciate le 25 ragazze che si contenderanno l’ambito titolo di Miss Mondo Italia. Le concorrenti saranno valutate in diverse discipline, tra cui talent, sport, social media, progetto, top model e inglese.

Miss Mondo, il concorso di bellezza più antico e prestigioso al mondo, non è solo un evento glamour, ma anche un’occasione per fare del bene. Grazie all’iniziativa “Beauty with a Purpose”, ideata da Julia Morley nel 1972, il concorso ha raccolto oltre 1 miliardo di dollari a favore dei bambini bisognosi in tutto il mondo.