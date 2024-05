Lo stabilimento RDM di Ovaro premiato per la sicurezza

Lo Stabilimento di Ovaro – appartenente a RDM Group, azienda leader europea nella produzione di cartoncino a base riciclata – si è aggiudicato il premio “Progetto Sicurezza Obiettivo Zero”, promosso da Fondazione Lazzareschi, in riferimento agli infortuni sul lavoro. Nello specifico, la Cartiera di Ovaro si è distinta per il “Più basso indice di gravità e di frequenza degli infortuni”.

La premiazione si è tenuta venerdì 24 maggio a Porcari (LU), nella cornice del Palazzo di Vetro, sede della Fondazione Lazzareschi.

Inoltre, lo stabilimento di Ovaro, insieme a quello di Villa Santa Lucia, ha ricevuto per le proprie iniziative speciali in ambito di sicurezza il premio “Più per Zero” di Fondazione Lazzareschi, in seguito alla presentazione del progetto “Tutto sotto controllo”. L’iniziativa, avviata da qualche anno in tutte le cartiere sul territorio nazionale del gruppo, prevede l’utilizzo di una piattaforma HSE (salute, sicurezza e ambiente) per la gestione e la verifica dei requisiti di legge richiesti alle aziende esterne che operano negli stabilimenti di RDM Group. Tramite questo strumento, la società o il lavoratore fornisce autonomamente la documentazione necessaria ad accedere nelle aree aziendali, che viene controllata in maniera sistematica per consentire l’automazione della conferma di accesso e di abilitazione al lavoro, escludendo l’ipotesi di commettere errori o dimenticanze. Il portale, dunque, si configura come un ulteriore ed efficace strumento di RDM Group per il coordinamento della protezione e prevenzione dei rischi a cui sono esposti i lavoratori, grazie alla tempestiva comunicazione delle informazioni.

La Fondazione Lazzareschi, nata nel 2003 con l’intento di promuovere la crescita culturale, sociale e imprenditoriale del territorio, è fortemente impegnata nella promozione e valorizzazione delle cartiere, con attenzione particolare alla tematica della sicurezza aziendale. Per questa ragione, ogni anno riconosce e premia gli stabilimenti particolarmente meritevoli in tematiche di sicurezza sul lavoro, con riconoscimenti basati sugli indici di frequenza o gravità degli infortuni.