Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di venerdì 9 maggio

Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia.

In Friuli Venezia Giulia la giornata di venerdì 9 maggio si presenta con un meteo all’insegna della variabilità, ma con differenze a seconda delle zone. Sulla costa prevarrà il sole, specialmente durante le ore centrali della giornata, mentre nelle ore notturne e al mattino si farà sentire una Bora moderata, che lascerà poi spazio a venti a regime di brezza nel corso del pomeriggio.

Nelle aree di pianura, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con sprazzi di sole, ma la situazione cambierà spostandosi verso le zone montane, dove nel pomeriggio la nuvolosità tenderà ad aumentare. Proprio qui si concentrerà la maggiore instabilità, con la possibilità di piogge sparse, generalmente deboli o moderate, anche se non si escludono brevi rovesci o temporali localizzati.

Per quanto riguarda le temperature, in pianura si registreranno valori minimi tra i 9 e i 12 gradi, mentre le massime oscilleranno tra i 18 e i 21 gradi, in leggera risalita rispetto a giovedì. Sulla costa il clima sarà leggermente più mite, con minime tra i 12 e i 14 gradi e massime comprese tra 17 e 19 gradi. In montagna, le temperature si manterranno più fresche: attorno ai 7 °C a 1000 metri e prossime allo zero a 2000 metri.