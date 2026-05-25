Elezioni comunali FVG: tutti i sindaci eletti e i risultati. Vuga si riprende Cividale

Si sono concluse le elezioni comunali in Friuli Venezia Giulia che hanno interessato 11 Comuni della regione, chiamati al rinnovo di sindaci e consigli comunali. L’affluenza complessiva si è attestata al 51%, con 18.389 votanti su 36.230 elettori. Il record a Cividale, dove si è recato alle urne il 63% degli aventi diritto; la città ducale era anche il centro più popoloso a rinnovare l’amministrazione.

Cividale del Friuli.

Nella città ducale, Attilio Vuga torna sindaco dopo 16 anni (ha guidato la città dal 2000 al 2010). Appoggiato dalle liste “Noi moderati”, “Fratelli d’Italia – Civica Balloch” e “Forza Cividale con i civici per Cividale”, è stato eletto con 2.952 voti, pari al 48,02 per cento delle schede valide.

Dietro di lui, Fabio Antonio Manzini, appoggiato dalle liste “Civi_Ci”, “Prospettiva civica”, “Manzini sindaco” e “Cividale in salute” (2.501 voti pari al 40,69 per cento) mentre la prima cittadina uscente, Daniela Bernardi, appoggiata dalle liste “insieme per Cividale” e “Lega Cividale” si è fermata a 694 voti pari al 11,29 per cento.

“Rivolgo ad Attilio Vuga le mie congratulazioni per l’elezione a sindaco di Cividale del Friuli. Il risultato delle urne premia una figura di esperienza, competenza e radicamento, chiamata oggi a guidare nuovamente una città di grande valore storico, culturale e identitario” ha detto il Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Economia e delle Finanze e Segretario regionale di Forza Italia in Friuli Venezia Giulia, Sandra Savino.

“Quella di Cividale è una vittoria significativa per il centrodestra che ha sostenuto Vuga. È un risultato – aggiunge – che conferma il valore di una proposta amministrativa seria, credibile e concreta, costruita attorno ai bisogni della città e alla volontà di aprire una nuova fase di governo locale”.

“A Cividale il centrosinistra ha fatto un ottimo lavoro, il risultato non premia ma rende largamente onore a Fabio Manzini e alla squadra che con lui si è impegnata, a lungo e a fondo. Dopo tanto tempo abbiamo giocato la partita alla pari e abbiamo reso Cividale finalmente contendibile. Con coinvolgimento e allargamento del consenso abbiamo sostenuto una sfida credibile, mentre dall’altra parte si sono mobilitati tutti gli stati maggiori dal presidente Fedriga alla Cisint, alla politica nazionale. Tutto ciò avrà riflessi sullo scenario regionale” è il commento del segretario del Pd provinciale di Udine Luca Braidotti.

Andreis

Nel Comune di Andreis è stato raggiunto il quorum necessario all’elezione. L’unico candidato in lizza, Fabrizio Prevarin, appoggiato dalla lista “Crescere Insieme Andreis-Lista Civica 2026”, è stato eletto sindaco raccogliendo 95 voti.

Barcis

Anche a Barcis la sfida elettorale si è risolta grazie al superamento del quorum da parte dell’unico candidato in corsa. Il nuovo sindaco del Comune è Claudio Traina con 111 voti.

Caneva

Lucia De Marco appoggiata dalle liste “Caneva al Centro, Crescere Insieme De Marco Sindaco, Lega – Fratelli d’Italia – Forza Italia” è stata eletta sindaco del Comune di Caneva con 1.515 voti, pari al 47,05 per cento delle schede valide.

Dietro di lei, Renato Mirto Monte, appoggiato dalle liste “Più medici per Caneva, Esperienza e novità Mirto Monte sindaco, Cittadini per Caneva” (1.368 voti pari al 42,48 per cento) e Matteo Astolfi, appoggiato dalle liste “Astolfi Sindaco, Caneva Civica” (337 voti pari al 10,47 per cento).

Claut

Federico Francesco Tomè, appoggiato dalla lista “Clautans”, è stato eletto sindaco del Comune di Claut con 336 voti, pari al 57,93 per cento delle schede valide. Gli altri candidati hanno ottenuto i seguenti risultati: Gianandrea Grava, appoggiato dalla lista “Uniti per Claut”, ha raccolto 243 voti pari al 41,9 per cento, mentre Antonio Dimastrogiovanni, sostenuto dalla lista “M.G.A. Movimento Giovani Alleati Claut”, ha ottenuto un solo voto, pari allo 0,17 per cento.

Montereale Valcellina

Renato Borghese, appoggiato dalle liste “Progetto Comune, Cuore e Coraggio, Concretamente per Montereale”, è stato eletto sindaco del Comune di Montereale Valcellina ottenendo 1.292 voti, pari al 57,24 per cento delle schede valide. Lo sfidante Nevio Alzetta, appoggiato dalle liste “Vivi Montereale Valcellina, Siamo Montereale”, si è fermato a 965 voti, pari al 42,76 per cento.

Ovaro

Piero Gallo, appoggiato dalla lista “Generazioniunite”, è il nuovo sindaco del Comune di Ovaro grazie a 605 voti, pari al 61,61 per cento delle schede valide. L’altro candidato in lizza, Lino Not, sindaco uscente appoggiato dalla lista “Insieme per crescere”, ha ottenuto invece 377 voti, fermandosi al 38,39 per cento.

Premariacco

A Premariacco il superamento del quorum ha sancito la conferma del sindaco uscente Michele De Sabata, che ha raccolto 1.351 voti ed era l’unico candidato.

Travesio

Kether Del Toso, appoggiato dalla lista “Innovare insieme Travesio”, ha vinto le elezioni ed è stato eletto sindaco del Comune di Travesio con 597 voti, corrispondenti al 66,26 per cento delle schede valide. Lo sfidante Paolo Venti, appoggiato dalla lista “Comunità Travesio domani”, ha ottenuto 304 voti, pari al 33,74 per cento.

Varmo

Anche Varmo ha scelto il suo sindaco: si tratta di Massimiliano Gattolini, appoggiato dalla lista “Per Varmo Vil Di Var – Lista Civica”, eletto con 529 voti, pari al 36,26 per cento delle schede valide. Gli altri candidati alla carica, Angelo Spagnol per la lista “Per Varmo: Presenza, Ascolto, Cura – Spagnol Sindaco” e Pierino Biasinutto per la lista “Primavera per Varmo”, hanno ottenuto rispettivamente 488 voti (33,45%) e 442 voti (30,29%).

Villesse

Flavia Viola, appoggiata dalla lista “Lista Civica Siamo Villesse”, è stata ri-eletta sindaco del Comune di Villesse ottenendo 564 voti, pari al 70,85 per cento delle schede valide. L’altro candidato alla carica di primo cittadino, Gianpaolo Burgnich, appoggiato dalla lista “Insieme per Villesse”, ha totalizzato 232 voti, fermandosi al 29,15 per cento delle preferenze complessive.