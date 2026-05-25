Il circo contemporaneo invade la città: al Parco Moretti torna Terminal

Il cuore verde di Udine si prepara a cambiare volto. Dal 12 al 21 giugno, il Parco Moretti ospiterà la nuova edizione di Terminal, il festival che per dieci giorni trasformerà l’area cittadina in un grande spazio di incontro all’insegna della creatività, del circo contemporaneo e delle arti performative. Ad annunciare l’evento, come da tradizione, sarà il grande tendone fucsia e giallo montato nell’arena naturale del parco, al quale si affiancherà una seconda struttura coperta durante il secondo fine settimana, il più ricco di appuntamenti.

L’evento è organizzato da Circo all’inCirca e dalla cooperativa Puntozero, con il sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, del Comune di Udine, del Ministero della Cultura (MiC), di Fondazione Friuli e di importanti istituzioni internazionali come il Governo Basco ed Etxepare Euskal Institutua.

Una vetrina europea e il tema del confine

La nuova edizione punta a consolidare la proiezione internazionale della rassegna. Il cartellone di quest’anno, come spiegato da Joseph Facchin, project manager del festival, sarà caratterizzato quasi interamente da prime nazionali, attirando a Udine circa 60 professionisti del settore da tutta Europa. Tra i momenti chiave figura “Basque Street Arts Italia 2026”, un focus di due giorni dedicato alle arti performative nello spazio pubblico in collaborazione con Outdoors Arts Italy.

“Terminal rappresenta l’idea di una città capace di vivere gli spazi pubblici come luoghi di incontro e partecipazione, dove la cultura rigenera la comunità”, ha commentato l’assessore alla Cultura del Comune di Udine, Federico Pirone, evidenziando il prestigio conquistato dalla manifestazione nel panorama europeo.

Il direttore artistico, Davide Perissutti, ha spiegato come il circo contemporaneo dialoghi quest’anno con il tema del confine, inteso come ponte tra identità: “Gli spettacoli proporranno uno sguardo sul presente. Alcuni artisti porteranno esperienze nate in territori attraversati da tensioni sociali, altri rifletteranno su temi universali come il conflitto e la paura, il tutto senza rinunciare alla leggerezza e all’accessibilità proprie del circo”.

Il programma: dagli acrobati belgi al Palestinian Circus

L’apertura del festival sarà affidata ai Teens, i giovani artisti di Circo all’inCirca, seguiti dall’energia musicale dei Queen of Saba. Il calendario vedrà poi alternarsi compagnie di rilievo europeo: dal Belgio arriveranno le acrobazie dei 15feet6 e la poesia di Company Midnight, mentre Germania, Austria e Paesi Bassi proporranno gli spettacoli visionari “Sawdust Symphony” e “FOOD”, capaci di fondere circo, teatro e musica. Di forte impatto sarà la presenza del Palestinian Circus con lo spettacolo “Sarab”, affiancata dalle serate dedicate al Focus Basco tra danza e teatro visuale.

Laboratori nel parco e il gran finale con 50 musicisti

Oltre agli spettacoli, il Parco Moretti sarà animato per l’intera giornata da attività collaterali e diffuse per un pubblico di tutte le età. Il pubblico potrà partecipare a workshop di acroyoga, danza africana, tango argentino, giocoleria con il fuoco ed ecostampa, oltre a laboratori dedicati alla sostenibilità e all’antispreco alimentare.

Il festival vivrà anche di dj set e performance itineranti. L’evento di chiusura sarà “Orquestra de malabares”, una produzione collettiva che vedrà sul palco ben 50 elementi: la Nuova Banda Comunale di Pozzuolo del Friuli suonerà dal vivo coordinandosi con i numeri di sei artisti circensi arrivati dalla Spagna, siglando un finale all’insegna della contaminazione culturale.

Le informazioni sugli spettacoli.

Gli spettacoli all’aperto saranno a ingresso gratuito e senza bisogno di prenotazione. Si consiglia di portare un asciugamano per distendersi sull’erba. Quelli sotto al tendone saranno a pagamento (intero 10 euro; under 30, 8 euro). I biglietti potranno essere acquistati da un’ora prima dello spettacolo durante la settimana e almeno due ore prima durante i week end alla biglietteria al Parco Moretti, oppure online su VivaTicket (su www.terminal-festival.com nelle schede relative a ogni spettacolo).

Maggiori informazioni sono disponibili su www.terminal-festival.com oppure all’infopoint aperto da lunedì a venerdì dalle 17; sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 21. In caso di maltempo, quando possibile, gli spettacoli si terranno nel tendone del Circo all’inCirca situato all’interno di Parco Moretti. Qualora non fosse possibile, gli spettacoli saranno riprogrammati nei giorni seguenti. Le comunicazioni avverranno attraverso le pagine social di Terminal.

Il festival 2026

Quest’anno Terminal, ideato da Circo all’inCirca e Puntozero, ha ricevuto il sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, del Comune di Udine, MiC – Ministro Italiano della Cultura, Fondazione Friuli, Etxepare Euskal Institutua, Governo Basco, Outdoor Arts Italia, Artekale. Il progetto di sviluppo artistico è realizzato in collaborazione con numerose realtà nazionali e locali e fa parte della rete regionale “Intersezioni” e di quella nazionale “Talea. L’illustrazione di Terminal26 è stata realizzata da Andrea Antinori.