Colonna di fumo vicino al bosco: fiamme a un passo da un capannone di legname

Momenti di apprensione nel pomeriggio di oggi, 25 maggio, a Cordenons, dove un incendio ha interessato un piazzale nelle vicinanze di un’area boscata, provocando una densa colonna di fumo visibile anche a distanza.

La sala operativa del comando dei Vigili del fuoco di Pordenone ha ricevuto numerose segnalazioni da parte dei cittadini, che indicavano la presenza di fumo nella zona. Sul posto sono state immediatamente inviate la squadra operativa e l’autobotte del distaccamento di San Vito al Tagliamento, supportate da un’ulteriore autobotte arrivata dalla sede centrale del comando provinciale.

Il rogo a un passo dal legname

I Vigili del fuoco hanno individuato il luogo dell’incendio in un piazzale situato nelle immediate vicinanze di un capannone contenente legname. A bruciare erano un vecchio camion, due rimorchi e altro materiale depositato all’aperto. I pompieri hanno iniziato le manovre di contenimento. Utilizzando la schiuma antincendio, i Vigili del fuoco sono riusciti a bloccare il fronte del fuoco prima che potesse attaccare il capannone di legno o trasformarsi in un incendio boschivo.

Una volta domate le fiamme, l’area è stata sottoposta ad operazione di bonifica e messa in sicurezza. Fortunatamente l’incendio non ha coinvolto persone e non si registrano feriti o intossicati. Le cause del rogo restano ancora in fase di accertamento.