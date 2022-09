Elezioni politiche: ecco i Comuni del Fvg dove ha vinto il centrosinistra

In (pochi) Comuni del Fvg, il centrosinistra ha tenuto

La marea del centrodestra ha conquistato l’Italia e la nostra regione, ma ci sono piccole “isole” in cui il centrosinistra, in Fvg, ha tenuto riuscendo anche ad essere il primo partito. A confermarsi in parte “rosse” sono soprattutto alcune aree del Goriziano e del Carso triestino.

Nel Goriziano, a preferire il centrosinistra è Turriaco (Pd primo partito al 29,82 e coalizione al 38,10 contro il 35,31 del centrodestra), a Savogna d’Isonzo (qui il Pd raggiunge quasi il 35 per cento e la coalizione quasi il 42 per cento), Doberdò del Lago (con il centrosinistra complessivamente al 44,56 per cento) mentre a Staranzano e a San Pier d’Isonzo il Partito Democratico è al primo posto, ma questo non è bastato alla coalizione per vincere.

Nell’area triestina, il Pd rimane la prima forza anche a Sgonico con il 36,66 per cento delle preferenze (qui ha vinto la coalizione del centrosinistra, con oltre il 47,18 per cento contro il 27,14 del centrodestra); a San Dorligo della Valle (28,44 al Pd e 35,37 al centrosinistra contro 22,06 di Fdi e 32,56 della coalizione del centrodestra) e a Monrupino (37,38 al Pd e 43,76 al centrosinistra contro 17,62 di Fdi e 27,44 del centrodestra). Anche a Duino il Pd è il primo partito, ma a vincere è stata la coalizione di centrodestra.

In provincia di Udine, invece, il Pd tiene il primato a Terzo d’Aquileia (29,55 per cento), ma la coalizione perde per poco più di un punto percentuale rispetto al centrodestra.