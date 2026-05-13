Massimiliano Fedriga si conferma il presidente di Regione più apprezzato dai cittadini. Secondo il sondaggio Swg realizzato per l’ANSA, il governatore del Friuli Venezia Giulia raggiunge il 65% dei consensi, crescendo di un punto rispetto al 2025. Alle sue spalle si posiziona il veneto Alberto Stefani, che ottiene il 58%.

La top 5 e il blocco del Sud

Nelle prime cinque posizioni si registra una forte presenza di amministratori del Mezzogiorno. Al terzo posto si colloca Roberto Occhiuto (Calabria) con il 53% (+1), seguito da Antonio Decaro in Puglia al 51% e da Roberto Fico in Campania al 47%. Al sesto posto, a pari merito con il 45%, si trovano Michele De Pascale (Emilia-Romagna) e Stefania Proietti (Umbria), quest’ultima protagonista del calo più vistoso con una perdita di otto punti rispetto all’anno precedente.

Il centro classifica

A seguire si posizionano Eugenio Giani (Toscana) al 42%, con una flessione di cinque punti, e Alberto Cirio (Piemonte) al 40% (-2). Al decimo posto, appaiati al 37%, figurano Marco Bucci (Liguria) e Francesco Acquaroli (Marche), con il governatore marchigiano che mantiene un dato stabile. Più indietro si colloca Attilio Fontana (Lombardia), fermo al 35% senza variazioni rispetto alla precedente rilevazione.

Le posizioni di coda

Nella parte bassa della graduatoria si trova un gruppo di tre presidenti al 33%: si tratta di Marco Marsilio (Abruzzo), Alessandra Todde (Sardegna) e Vito Bardi (Basilicata), che registrano cali rispettivamente di 2, 4 e 6 punti. Chiudono la classifica Francesco Rocca (Lazio) al 29% (-2) e Renato Schifani (Sicilia), che resta ultimo al 25%, stabile rispetto al 2025.