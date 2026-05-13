Massimiliano Fedriga è il Governatore più apprezzato d’Italia: la classifica

Il governatore Massimiliano Fedriga

13 Maggio 2026

di Alessia Pilotto

Massimiliano Fedriga si conferma il presidente di Regione più apprezzato dai cittadini. Secondo il sondaggio Swg realizzato per l’ANSA, il governatore del Friuli Venezia Giulia raggiunge il 65% dei consensi, crescendo di un punto rispetto al 2025. Alle sue spalle si posiziona il veneto Alberto Stefani, che ottiene il 58%.

La top 5 e il blocco del Sud

Nelle prime cinque posizioni si registra una forte presenza di amministratori del Mezzogiorno. Al terzo posto si colloca Roberto Occhiuto (Calabria) con il 53% (+1), seguito da Antonio Decaro in Puglia al 51% e da Roberto Fico in Campania al 47%. Al sesto posto, a pari merito con il 45%, si trovano Michele De Pascale (Emilia-Romagna) e Stefania Proietti (Umbria), quest’ultima protagonista del calo più vistoso con una perdita di otto punti rispetto all’anno precedente.

Il centro classifica

A seguire si posizionano Eugenio Giani (Toscana) al 42%, con una flessione di cinque punti, e Alberto Cirio (Piemonte) al 40% (-2). Al decimo posto, appaiati al 37%, figurano Marco Bucci (Liguria) e Francesco Acquaroli (Marche), con il governatore marchigiano che mantiene un dato stabile. Più indietro si colloca Attilio Fontana (Lombardia), fermo al 35% senza variazioni rispetto alla precedente rilevazione.

Le posizioni di coda

Nella parte bassa della graduatoria si trova un gruppo di tre presidenti al 33%: si tratta di Marco Marsilio (Abruzzo), Alessandra Todde (Sardegna) e Vito Bardi (Basilicata), che registrano cali rispettivamente di 2, 4 e 6 punti. Chiudono la classifica Francesco Rocca (Lazio) al 29% (-2) e Renato Schifani (Sicilia), che resta ultimo al 25%, stabile rispetto al 2025.

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