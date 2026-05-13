Sorpresi in un boschetto con cocaina, marijuana e hashish: due arresti

I Carabinieri della Stazione di Martignacco, coadiuvati dai colleghi di Feletto Umberto e da unità cinofile del Comando di Polizia Locale, hanno arrestato due cittadini extracomunitari con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il blitz nella zona boschiva

Nel fine settimana, nell’ambito di un’attività investigativa mirata al contrasto dello spaccio di droga, i militari sono intervenuti in una zona boschiva del Comune di Martignacco, dove hanno sorpreso i due soggetti. Durante la perquisizione, sono stati trovati in possesso di numerosi involucri di stupefacente già confezionati e pronti per la cessione, oltre a un bilancino di precisione e un coltello da cucina.

Lo stupefacente rinvenuto — cocaina, marijuana e hashish — insieme al materiale per il confezionamento è stato posto sotto sequestro. I due uomini, un 41enne e un 39enne domiciliati rispettivamente a Pordenone e Tavagnacco, sono stati arrestati e condotti alla Casa Circondariale di Udine, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.