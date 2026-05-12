Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di mercoledì 13 maggio

Il meteo in Friuli.

Il maltempo concede una tregua al Friuli Venezia Giulia. Per la giornata di mercoledì 13 maggio le previsioni indicano un quadro meteorologico più stabile, con cielo in prevalenza poco nuvoloso su pianura e costa e condizioni variabili soltanto sulle zone montane.

Al mattino potranno transitare velature anche consistenti, soprattutto sulle aree di pianura e lungo il litorale, ma nel corso della giornata il tempo tenderà a mantenersi asciutto e generalmente soleggiato. Sui monti, invece, il cielo sarà più variabile: alle velature in quota della prima parte della giornata si aggiungeranno nel pomeriggio alcuni cumuli, senza però particolari fenomeni segnalati.

Venti deboli e clima fresco

I venti saranno a regime di brezza, quindi generalmente deboli e legati all’andamento diurno. Il dato più significativo della giornata riguarda le temperature, che resteranno sotto la media del periodo, soprattutto nelle minime.

In pianura i valori minimi saranno compresi tra 4 e 7 gradi, mentre le massime si attesteranno tra 17 e 20 gradi. Sulla costa il termometro partirà da 7-10 gradi al mattino, con massime tra 16 e 18 gradi.