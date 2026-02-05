Fedriga indicato presidente di Agenas dalla Conferenza delle Regioni

Il Governatore del Fvg nominato presidente di Agenas.

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, riunitasi oggi a Roma, ha indicato Massimiliano Fedriga, presidente del Fvg, per l’incarico di presidente di Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. Nella stessa seduta è stato designato anche Roberto Fico, presidente della Regione Campania, come componente del Consiglio di amministrazione dell’ente. Come si legge nella nota della Conferenza delle Regioni: “L’incarico proposto arriva in via transitoria ed evita il commissariamento dell’Agenzia”.

Le parole di Fedriga

“Ringrazio i colleghi per la fiducia. Ci tengo a evidenziare come si tratti di un incarico temporaneo al fine di garantire all’ente un graduale rientro alla piena operatività“, ha dichiarato Fedriga. La nomina segna un passaggio importante per Agenas, che in questa fase punta a un ritorno graduale alla piena operatività.

L’indicazione di Fedriga da parte della Conferenza delle Regioni riflette la volontà di garantire continuità e coordinamento tra le Regioni nel sistema sanitario nazionale, superando la fase di stallo che aveva caratterizzato l’agenzia negli ultimi mesi. Il 31 dicembre scorso era scaduto l’incarico di commissario straordinario ricoperto da Americo Cicchetti.