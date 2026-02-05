Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di venerdì 6 febbraio

Il meteo in Friuli.

Due deboli fronti occidentali, uno di passaggio venerdì e un altro sabato, condizionano il meteo in Friuli Venezia Giulia, confermando ancora tempo instabile. Venerdì 6 febbraio, il cielo sarà prevalentemente coperto con piogge generalmente deboli, più probabili tra la costa e le Prealpi, dove i fenomeni potrebbero risultare localmente moderati.

Sulla costa soffierà il Borino e non si esclude la possibilità di episodi di acqua alta (è stata diramata anche un’allerta meteo fino alle ore 14 del 6 febbraio). Sulle Alpi, invece, le precipitazioni saranno meno frequenti e più isolate.

Le temperature si manterranno tra i 4 e i 6 gradi in pianura, con massime fino a 12 gradi, mentre sulla costa le minime oscilleranno tra 6 e 9 gradi, con punte massime di 12. A 1000 metri la temperatura sarà intorno ai 3 gradi, mentre a 2000 metri si registreranno valori prossimi a -1 grado.