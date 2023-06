Fedriga prova a “esportare” il Friuli Venezia Giulia negli Stati Uniti

Il governatore Fvg Massimiliano Fedriga negli Stati Uniti.

Sono giornate dense di appuntamenti istituzionali negli Stati Uniti per il governatore Massimiliano Fedriga e la delegazione del Friuli Venezia Giulia coordinata dall’Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa. Il capo dell’Esecutivo regionale oggi ha visitato il Massachusetts Institute of Technology, incontrato

l’ambasciatore italiano in Usa Mariangela Zappia e il sindaco di Boston Michelle Wu, oltre al membro della Camera dei rappresentanti del Massachusetts e riferimento della locale comunità italiana Aaron Michlewitz.

“Gli Stati Uniti sono, in questo momento storico, un importante mercato di riferimento per la nostra regione sia per quanto riguarda l’export del Friuli Venezia Giulia sia per quanto concerne l’attrazione di investimenti sul territorio – spiega Fedriga -. Un’azione, quest’ultima, nella quale la Regione sta investendo risorse rilevanti mettendo in campo anche le competenze dell’Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa, che è il nostro punto di riferimento in tale ambito. Gli incontri istituzionali avvenuti in questi giorni ci hanno consentito di stabilire relazioni proficue in vista anche delle future iniziative che

rientrano nella strategia coordinata di promozione del Friuli Venezia Giulia oltre oceano”.

Il governatore evidenzia che “a ottobre la nostra terra sarà infatti coinvolta in due importanti iniziative: l’evento organizzato dalla National Italian American Foundation, nell’ambito del quale sarà considerata regione d’onore e il secondo meeting del Transatlantic investment committee, che nell’ambito di Selecting Italy ha sottoscritto una lettera d’intenti per avviare una collaborazione con la Conferenza delle Regioni e Province Autonome volta proprio a favorire i rapporti commerciali tra il nostro Paese e gli Stati Uniti”.

Sul fronte della ricerca, Fedriga ha visitato, con la guida del professor Earl Marmar il Plasma Science and Fusion Center del Mit, nel quale sono stati sviluppati gli esperimenti alla base della collaborazione tra Commonwealth Fusion Systems ed Eni.