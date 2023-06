A Pordenone è il giorno di Fvg Pride.

A Pordenone è il giorno di Fvg Pride, la manifestazione regionale dell’orgoglio Lgbtqia+, organizzata dall’associazione Fvg Pride, il cui motto è “Resistenza in Corso – #Proudenone”. Il corteo si snoderà per le strade della città, e madrina della marcia sarà la storica attivista per i diritti delle prostitute e delle sex workers, Pia Covre.

Il Pride Village ha aperto alle 10 a Parco Galvani, con gazebo e la partecipazione delle associazioni che hanno aderito all’iniziativa. Tra queste Agedo Udine, Uaar, Arcigay Friuli, cellula Coscioni regionale, Fridays for future Gorizia, Udu, Voce donna Pordenone, Anpi Pordenone, Arcigay Arcobaleno e rete genitori Rainbow.

Il programma prevede poi il concentramento per la marcia alle 15 al parco Galvani e la partenza del corteo alle 16, con i carri delle associazioni partecipanti. Verranno percorse le vie del centro seguendo un itinerario ad anello. Alle 19 a parco Galvani sono previsti gli interventi di chiusura. Festa finale poi, a partire dalla mezzanotte, a Roveredo in Piano.

Fvg Pride ha spiegato che la scelta di Pordenone per ospitare il corteo “è legata alla crescente richiesta della comunità locale e alle innumerevoli occasioni di discriminazione ricevute”. Da ricordare che Regione Fvg e Comune di Pordenone non hanno concesso il patrocinio alla manifestazione, così come anche il Comune di Gorizia e gli atenei di Udine e di Trieste. Patrocinio concesso invece da 14 Comuni del Fvg, tra cui Udine, che celebra il Pride Fvg anche con dei cartelli colorati in piazza San Giacomo.