Grandi eventi, stop ai prezzi folli: accordo tra Regione e categorie

Incontro con le categorie contro i prezzi gonfiati durante i grandi eventi in Fvg.

Mantenere comportamenti corretti nella definizione dei prezzi in occasione dei grandi eventi che portano in Friuli Venezia Giulia migliaia di visitatori: è questo l’impegno condiviso oggi al tavolo contro i prezzi gonfiati, convocato dal governatore Massimiliano Fedriga con i vertici regionali e provinciali di Confcommercio, Federalberghi, Fipe, Confesercenti, Fiavet, Sib e Gruppo Ricettività Alberghiera.

All’incontro hanno partecipato anche l’assessore alle Attività produttive Sergio Emidio Bini e l’assessore alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti. Le categorie economiche si faranno carico di una campagna di sensibilizzazione rivolta ai propri associati, con l’obiettivo di evitare speculazioni e mantenere prezzi equilibrati in concomitanza con eventi di richiamo turistico.

“La correttezza nei prezzi è un elemento fondamentale per tutelare i consumatori e allo stesso tempo consolidare la reputazione del Friuli Venezia Giulia come destinazione turistica di qualità – ha dichiarato Bini –. Il lavoro condiviso con le categorie va in questa direzione e potrà rafforzare ulteriormente la competitività del nostro sistema economico”.

La Regione, parallelamente, sta valutando l’introduzione di forme di premialità per le attività che rispetteranno i parametri stabiliti. Nel corso della riunione, le associazioni di categoria hanno condannato la minoranza di operatori che approfitta dei grandi eventi per gonfiare i prezzi, sottolineando che la maggior parte di esercenti e albergatori si comporta in maniera corretta.

L’argomento sarà approfondito nell’ambito dell’iter di approvazione del nuovo regolamento sulle categorie, con l’obiettivo di valorizzare le buone pratiche e garantire un equilibrio tra tutela dei consumatori e competitività del sistema economico regionale.