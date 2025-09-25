Maxi controlli dei carabinieri: sequestrata un’auto senza assicurazione

Sequestrata un’auto senza assicurazione.

Nel pomeriggio del 23 settembre 2025 i Carabinieri della Compagnia di Monfalcone hanno messo in campo un’operazione di controllo del territorio ad ampio raggio, coinvolgendo diverse specialità dell’Arma. L’attività ha visto impegnata anche la motovedetta dell’Arma di stanza a Grado, che ha perlustrato la costa dalla foce del Timavo fino alla laguna di Grado, con verifiche mirate anche su attività commerciali legate all’ambiente marino, tra cui pescherie e società nautiche.

Fondamentale il supporto di un’unità cinofila del Nucleo di Torreglia (Padova), specializzata nella ricerca di sostanze stupefacenti, che ha collaborato ai controlli sui veicoli in transito lungo la Strada Statale 14, principale arteria di collegamento con la Slovenia, per prevenire traffici illeciti e contrastare lo spaccio.

Le pattuglie dell’Arma si sono posizionate nei punti strategici di accesso alla città, in particolare lungo la direttrice sud-est/nord-ovest e presso il valico di Jamiano, per monitorare il flusso transfrontaliero. Complessivamente sono stati impiegati una ventina di militari: 46 i veicoli controllati, 108 le persone identificate e 23 gli esercizi pubblici sottoposti a verifica amministrativa; è stato anche eseguito il sequestro amministrativo di un’autovettura senza assicurazione.