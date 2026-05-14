Incidente a Udine, scontro tra auto e furgone in viale Palmanova

L’incidente questa mattina a Udine.

Incidente questa mattina a Udine, lungo viale Palmanova, all’altezza dell’incrocio con via Lavariano. Poco prima della 10 e 30, per cause ancora in corso di accertamento, un’auto e un furgone si sono scontrati, provocando rallentamenti alla circolazione nella zona.

Lo scontro è avvenuto nella mattinata di oggi, in un punto particolarmente trafficato della viabilità cittadina. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire e saranno gli accertamenti a stabilire le cause che hanno portato all’impatto tra i due mezzi.

A seguito dell’incidente si sono registrati disagi al traffico, con rallentamenti per gli automobilisti in transito lungo viale Palmanova e nelle strade vicine.